Для звернення до колег у відеочат не обов’язково виконувати вхід у застосунок 🙂
Ви можете звернутися з доавторизаційної зони:
1. Відкрийте застосунок
2. Не вводячи номер телефону та дату народження, натисніть на значок підтримки у правому верхньому куті ↗️
3. Оберіть «Відеочат»
4. Натисніть «Почати відеодзвінок»
5. Надайте доступ до камери та мікрофона 🎤
Після цього залишиться лише дочекатися агента 👌🏻
Графік роботи відеочату: щодня з 06:30 до 01:00 🕑
Інструкція:
Якщо застосунок заблоковано, спробуйте вивантажити його з пам’яті пристрою та повторити спробу без введення даних для входу. Також можна перевстановити застосунок — після цього відеочат буде доступний без авторизації 🙌💙
Анастасія💗