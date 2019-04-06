Додано: Пон 01 кві, 2019 16:18
Ірина_
между первым и вторым туром покупать не обязательно-не надо делать большие
покупки в период неопределенности
покупают по прежнему не те, кому жить негде,
а те кто уже купил пару подъездов
с 2016/17 строительство стало оживать (и не только в столице) и застройщики стали потихоньку поднимать цену (мол минималка растет, зарплаты выросли за 3 года в два раза (но ЗП на 30% отстают от ЗП 2013 (в долларах)
рост зарплат не влияет на способность населения вкладываться в покупку жилья
чтобы суп.пара смогла купить квартиру (однушку 38кв.м по 650 долл.м за 25к+10/11к ремонт=36к)надо 12 лет копить, ежемесячно откладывая по 7к гривен
п.с. имхо-застройщики могут поднять цену в долларах(но не больше, чем на 10-12 долл/метр)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.