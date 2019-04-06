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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

Додано: Пон 01 кві, 2019 15:45 Опрос Уважаемые форумчане!



Как вы считаете, насколько могут поднять цены застройщики в период между президентскими и парламентскими выборами?



Время летит, акции и скидки очень скромные, а вот стоимость квадрата постоянно повышают.



Может у кого-нибудь есть мнение, что не поднимут? Ведь у покупателей тоже есть свой предел, когда они просто не смогут уже покупать по заявленным ценам.



Напишите об этом в комментариях.



С ув. Ірина_

Модератор Форуму Повідомлень: 736 З нами з: 14.09.13 Подякував: 106 раз. Подякували: 447 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 кві, 2019 16:18 Ірина_

между первым и вторым туром покупать не обязательно-не надо делать большие

покупки в период неопределенности



покупают по прежнему не те, кому жить негде,

а те кто уже купил пару подъездов



с 2016/17 строительство стало оживать (и не только в столице) и застройщики стали потихоньку поднимать цену (мол минималка растет, зарплаты выросли за 3 года в два раза (но ЗП на 30% отстают от ЗП 2013 (в долларах)

рост зарплат не влияет на способность населения вкладываться в покупку жилья



чтобы суп.пара смогла купить квартиру (однушку 38кв.м по 650 долл.м за 25к+10/11к ремонт=36к)надо 12 лет копить, ежемесячно откладывая по 7к гривен





п.с. имхо-застройщики могут поднять цену в долларах(но не больше, чем на 10-12 долл/метр) Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера. prodigy Повідомлень: 5358 З нами з: 03.12.13 Подякував: 2223 раз. Подякували: 1525 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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