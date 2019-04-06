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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2019 15:45

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Уважаемые форумчане!

Как вы считаете, насколько могут поднять цены застройщики в период между президентскими и парламентскими выборами?

Время летит, акции и скидки очень скромные, а вот стоимость квадрата постоянно повышают.

Может у кого-нибудь есть мнение, что не поднимут? Ведь у покупателей тоже есть свой предел, когда они просто не смогут уже покупать по заявленным ценам.

Напишите об этом в комментариях.

С ув.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2019 16:18

Ірина_
между первым и вторым туром покупать не обязательно-не надо делать большие
покупки в период неопределенности

покупают по прежнему не те, кому жить негде,
а те кто уже купил пару подъездов

с 2016/17 строительство стало оживать (и не только в столице) и застройщики стали потихоньку поднимать цену (мол минималка растет, зарплаты выросли за 3 года в два раза (но ЗП на 30% отстают от ЗП 2013 (в долларах)
рост зарплат не влияет на способность населения вкладываться в покупку жилья

чтобы суп.пара смогла купить квартиру (однушку 38кв.м по 650 долл.м за 25к+10/11к ремонт=36к)надо 12 лет копить, ежемесячно откладывая по 7к гривен


п.с. имхо-застройщики могут поднять цену в долларах(но не больше, чем на 10-12 долл/метр)
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