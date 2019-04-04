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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2019 14:00

Забудовники України

Канал для інвесторів, які вкладають кошти в новобудови і тих, хто купує квартиру для себе.
Щодня розповідаємо про найважливіші новини, акції та знижки в сфері нерухомості.

Приєднуйтесь до нашого каналу у Телеграм https://t.me/minfin_realty

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