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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Вів 02 кві, 2019 14:00
Забудовники України
Канал для інвесторів, які вкладають кошти в новобудови і тих, хто купує квартиру для себе.
Щодня розповідаємо про найважливіші новини, акції та знижки в сфері нерухомості.
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З пов.Ірина
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