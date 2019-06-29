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Забудовники України
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2019 14:00

Забудовники України

Канал для інвесторів, які вкладають кошти в новобудови і тих, хто купує квартиру для себе.
Щодня розповідаємо про найважливіші новини, акції та знижки в сфері нерухомості.

Приєднуйтесь до нашого каналу у Телеграм https://t.me/minfin_realty

З пов.Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2019 18:59

Дякую за пораду)
Evgenia22
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 13:30

Теж дякую за пораду!
artur290911
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 08:54

Re: Забудовники України

Усім доброго дня. Останні акції від забудовників цієї весни: http://bit.ly/may23invest

В основному вони пропонують трикімнатні квартири зі знижками, добрі планування купують одразу і про знижку на них треба домовлятися окремо.
RealtyExpert
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 06:48

Рейтiнг будiвникiв

Це дуже важлива тема, я б навіть сказав потрібна. так як у всіх сім'ях питання з житлом підіймається кожні 20-25 років. Як дітки підросли так і думай як бути, з'їжджатися, роз'їжджатися, або щось нове купувати.
sashated
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 10:36

  Ірина_ написав:https://t.me/minfin_realty

финанс.юа и https://minfin.com.ua/ - это одно и то же?
Не кормите троллей:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 11:51

Re: Забудовники України

M-A-X написав:
  Ірина_ написав:https://t.me/minfin_realty

финанс.юа и https://minfin.com.ua/ - это одно и то же?
Принадлежит одной компании
Faceless
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