Додано: Суб 08 лис, 2025 20:04

Hotab написав: won



Єдина проблема наразі - це, напевно, знайти нормальні котли - бо зараз, схоже, дуже мала пропозиція адекватних (шоб без електроніки).





Ви ж мабуть здогадуєтесь про призначення насосу в системі опалення? Якщо ні, я відповім.

Основна мета - щоб в зону горіння постійно надходила максимально можлива холодна вода (з обратки) , а гаряча не застоювалась в зоні горіння, а йшла в кімнати, які треба обігріти.

Ви ж мабуть здогадуєтесь про призначення насосу в системі опалення? Якщо ні, я відповім.Основна мета - щоб в зону горіння постійно надходила максимально можлива холодна вода (з обратки) , а гаряча не застоювалась в зоні горіння, а йшла в кімнати, які треба обігріти.

trololo написав: циркуляційний насос бере умовно 30 ватт на годину - таке споживання взагалі не проблема резервувати батарейкою. контроллер горіння, який керує подачею повітря бере 3-5 ватт. в газових котлах трохи більше, але все одно не критично. циркуляційний насос бере умовно 30 ватт на годину - таке споживання взагалі не проблема резервувати батарейкою. контроллер горіння, який керує подачею повітря бере 3-5 ватт. в газових котлах трохи більше, але все одно не критично.

Миша-клиент написав: won написав: Датчики СО - надійні, механічні (внутрі котла, його неможливо запустити, якщо тяги нема). Датчики СО - надійні, механічні (внутрі котла, його неможливо запустити, якщо тяги нема).



На "али" механических датчиков СО - не встречал, лишь электрохимические, сроком жизни в 3 года (из описаний). На "али" механических датчиков СО - не встречал, лишь электрохимические, сроком жизни в 3 года (из описаний).

trololo написав: [ одно разу не було живлення на насосі, і після 90 градусів по воді в каміні включився аварійний режим. [ одно разу не було живлення на насосі, і після 90 градусів по воді в каміні включився аварійний режим.

От максимально холодна вода і надходить самотіком. Перевірено на практиці: при увімкненому насосі в обратці йде тепленька, на пасиві - дійсно холодна. А я ще й поясню, чому так: бо гаряча вода самотоком виходить з котла і витискає холодну із труб назад в котел. Але робить це не так швидко, як насос, тому вода найповніше віддає тепло в хату, а аж потім вертає в котел.Втім, саме застоювання води в мережі ніколи не відбувається, бо її витискає тепла, яку витискає ще гарячіша, яка йде з котла. Теплоносій постійно в русі в пасивній системі.А? Який контролер? Я ж пояснюю - в мене котел повністю без електроніки, все аналогове внутрі. Повітря подається, пардон за тавтологію, з повітря - яка ще така додаткова система подачі повітря? Газові колонки колись бачили? Оце такий же і котел.Проблема тепер - знайти такі котли без електроніки. Хто підкаже, де шукати? Це був якийсь український виробник.Про датчик СО - це маю ввиду той, що встановляний у самому котлі. Якщо тяги нема, він автоматично гасе котел.Омг... Ну з газовим котлом такого ніколи не відбудеться, бо там же термостат стоїть: на яку температуру виставив - до якої воду і гріє, а після того полум'я гасне, лишається тільки фітіль. Тобто якщо навіть забути відкрити контур на хату, в котлі нагріється до заданого рівня, і потухне, лишиться фітіль. Температура впаде нижче - увімкнеться знов. Повністю механічна і електронезалежна система.Дров'яним котлом (який паралельно підключений) звісно, можна розкочегарити і там до 70 градусів... Але до 90 ніколи не вдавалось ні на пасиві, ні на насосі - все ефективно йде в хату (звісно, якщо не перекрити пасив та на активній гілці вимкнути насос, і почати кочегарити дров'яним).А на газовому термостат виставляний на 40-45 градусів на виході. Якщо взимку не вистачає - можна підняти до 50. Це температура теплоносія в радіаторі котла. Більш ніж достатньо. В хаті 18-20 градусів.Ну тобто якщо по-дурному спроектувати контур опалення - то, звісно, текти само нічого не буде. Але якщо все адекватно закласти, то все абсолютно чудово працює. І, що нині актуально - повністю електронезалежно. Саме тому тільки таку систему і розглядаю на майбутнє, в новий будинок.Головне зараз - де нині знайти котли без електроніки. Де виставив термостат, запалив газ і забув. Реально забув. Коли треба, саме підпалює і горить, коли треба - тухне. Запалив восени, потушив навесні. Кайфую від поточного котла, але де взяти ще таких.