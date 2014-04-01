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Инвестиции в ОВГЗ
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Основи інвестування і допомога інвестору-початківцю. Як вкладати гроші в цінні папери? Портфельні інвестиції в акції та цінні папери та інвестиційний менеджмент в Україні.
Додано: Вів 02 кві, 2019 17:19
Какого инвестброкера посоветуете (icu, univer, dragon capital), какие плюсы-минусы?..
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sergey_sryvkin
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