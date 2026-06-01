То есть ви дальше програмі вторго класа в школе не продвинулись ?
Где север а где юг не различаете ?
Что такое север а что такое юг Италии не получаеться осознать ?
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Додано: Нед 21 чер, 2026 21:57
То есть ви дальше програмі вторго класа в школе не продвинулись ?
Где север а где юг не различаете ?
Что такое север а что такое юг Италии не получаеться осознать ?
Додано: Нед 21 чер, 2026 22:54
освіжити знання географії
освіжити знання географії
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