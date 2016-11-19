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Пятна на золотых
Архистратигах

Пятна на золотых Архистратигах
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Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 19:29

Re: Пятна на золотых Архистратигах

Нормальные приемки (в Киеве) антиквариата/монет берут их по обычной цене, хоть там 40 пятен.
Это только идиоты начинают выделыватся и говорить что это лом.
PrivatSucks
 
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