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Політика та гроші
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Який рівень вашої
зарплати на місяць?

Який рівень вашої зарплати на місяць?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1234

Який рівень вашої зарплати чистими на місяць, у гривні?

Який рівень вашої зарплати на місяць? 4.4 5 109
Більше 50 000 грн
22%
24
Від 35 000 до 49 999 грн
10%
11
Від 25 000 до 34 999 грн
9%
10
Від 19 000 до 24 999 грн
9%
10
Від 14 000 до 18 999 грн
12%
13
Від 10 000 до 13 999 грн
16%
17
Від 7 000 до 9 999 грн
9%
10
Від 5 000 до 6 999 грн
5%
5
Від 4 000 до 4 999 грн
4%
4
Від 3 000 до 3 999 грн
3%
3
Менше 3 000 грн
2%
2
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2019 15:00

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Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 08:44

Re: Який рівень вашої зарплати на місяць?

400$. Живу в Харькове
Thordibandis
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 12:15

Re: Який рівень вашої зарплати на місяць?

Согласно голосовалке, Польшу и Чехию по средним зарплатам мы уже обогнали.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 12:37

  airmax78 написав:
  zРадио написав:
  airmax78 написав:22% больше 50К. 45% больше 1куе в месяц. Интересно сравнить с голосовалкой, которая проводилась в 2013м.


И что - это будет более репрезентативно, чем данные Госстата?

Январь 2014 - 394 доллара (3148 грн).
Январь 2019 - 335 долларов (9223 грн).

https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/2014

Охренеть. Порох фактически уже вывел страну из полной ж0пы на уровень 2013го года. При этом имеем реальный курс, а не искусственно удерживаемый. Аплодирую стоя.


И завел в нее покупательную способность. Теперь на 100 грн, можно купить 1кг лука и 1кг капусты. Борщ становится золотым.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 20:56

  ruvex написав:И завел в нее покупательную способность. Теперь на 100 грн, можно купить 1кг лука и 1кг капусты. Борщ становится золотым.

Лук и капусту выращивать некому.
Все уехали в Киев работать маркетологами.
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 20:57

Re: Який рівень вашої зарплати на місяць?

ruvex написав:
  airmax78 написав:
  zРадио написав:
И что - это будет более репрезентативно, чем данные Госстата?

Январь 2014 - 394 доллара (3148 грн).
Январь 2019 - 335 долларов (9223 грн).

https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/2014

Охренеть. Порох фактически уже вывел страну из полной ж0пы на уровень 2013го года. При этом имеем реальный курс, а не искусственно удерживаемый. Аплодирую стоя.


И завел в нее покупательную способность. Теперь на 100 грн, можно купить 1кг лука и 1кг капусты. Борщ становится золотым.

Вам на борщ надо кг лука?
Faceless
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