Який рівень вашої зарплати на місяць?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 10 кві, 2019 15:00
Faceless
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Додано: Чет 25 кві, 2019 08:44
400$. Живу в Харькове
Thordibandis
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Додано: Чет 02 тра, 2019 12:15
Согласно голосовалке, Польшу и Чехию по средним зарплатам мы уже обогнали.
UA
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Додано: Чет 02 тра, 2019 12:37
airmax78 написав: zРадио написав: airmax78 написав:
22% больше 50К. 45% больше 1куе в месяц. Интересно сравнить с голосовалкой, которая проводилась в 2013м.
И что - это будет более репрезентативно, чем данные Госстата?
Январь 2014 - 394 доллара (3148 грн).
Январь 2019 - 335 долларов (9223 грн).
https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/2014
Охренеть. Порох фактически уже вывел страну из полной ж0пы на уровень 2013го года. При этом имеем реальный курс, а не искусственно удерживаемый. Аплодирую стоя.
И завел в нее покупательную способность. Теперь на 100 грн, можно купить 1кг лука и 1кг капусты. Борщ становится золотым.
Black Jack - White Business
ruvex
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Додано: Чет 02 тра, 2019 20:56
ruvex написав:
И завел в нее покупательную способность. Теперь на 100 грн, можно купить 1кг лука и 1кг капусты. Борщ становится золотым.
Лук и капусту выращивать некому.
Все уехали в Киев работать маркетологами.
UA
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Додано: Чет 02 тра, 2019 20:57
ruvex написав: airmax78 написав:
Охренеть. Порох фактически уже вывел страну из полной ж0пы на уровень 2013го года. При этом имеем реальный курс, а не искусственно удерживаемый. Аплодирую стоя.
И завел в нее покупательную способность. Теперь на 100 грн, можно купить 1кг лука и 1кг капусты. Борщ становится золотым.
Вам на борщ надо кг лука?
Faceless
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