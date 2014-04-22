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Отдых в Украине

Отдых в Украине
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Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 10:14

Re: Отдых в Украине

Відпочинок в Україні | Посиденьки у Львові на висоті: 10 кав’ярень, кафе та ресторанів з цікавими терасами
https://life.liga.net/rozvagy/cards/otd ... prazdnikam
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Повідомлення Додано: П'ят 07 тра, 2021 10:32

Re: Отдых в Украине

Мандрівки Україною | Де погуляти і смачно поїсти в Івано-Франківську: від історичних місць до театру і барів
https://life.liga.net/rozvagy/article/g ... ra-i-barov
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 09:51

Re: Отдых в Украине

на лето запланировал себе поездку в Литву, потом через Польшу на автобусе обратно. в итоге с этой короной все отменилось
походу снова бердянск..
Adam
 
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