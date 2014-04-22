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Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
Додано: Пон 03 тра, 2021 10:14
Re: Отдых в Украине
Відпочинок в Україні | Посиденьки у Львові на висоті: 10 кав’ярень, кафе та ресторанів з цікавими терасами
Додано: П'ят 07 тра, 2021 10:32
Re: Отдых в Украине
Мандрівки Україною | Де погуляти і смачно поїсти в Івано-Франківську: від історичних місць до театру і барів
Додано: Чет 03 чер, 2021 09:51
Re: Отдых в Украине
на лето запланировал себе поездку в Литву, потом через Польшу на автобусе обратно. в итоге с этой короной все отменилось
походу снова бердянск..
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