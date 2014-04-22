RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Туризм - подорожі
Україною та світом
/
Відпочинок в Україні

Відпочинок в Україні
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 09:08

  hume написав:. Понравилось в центре Львова только, дальше от центра грусть печаль на уровне спальников Николаева. В центре Мукачево и Ужгорода прослезился. Но природа красивая, через перевал в Закарпатье лесовозы вереницами вьются.

Короче, слабую конкуренцию Киеву могут составить Харьков и Одесса. И центр Львова..

Был в Мукачево пару лет назад и впечатления те же как и от ихнего распиаренного, но весьма унылого (изнутри особенно) замка Паланок. Природа шикарная, как и все Карпаты, где ещё деревья не вырубили. А тех кто их вырубают, хочется спросить- ОНИ ИХ САЖАЛИ ВООБЩЕ???
roberto dark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1047
З нами з: 04.06.19
Подякував: 239 раз.
Подякували: 234 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 13:56

Re: Отдых в Украине

Наверное самый популярный и хороший отдых это конечно же Буковель. Там можно отдыхать как летом, так и зимой(горнолыжный курорт)
maksimova
 
Повідомлень: 2
З нами з: 09.11.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 січ, 2022 15:27

Ірина_ В Одессе шикарно отдыхать хоть и дорого
Finnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 51
З нами з: 04.01.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 січ, 2022 16:17

В Одессе отлично время проводить особенно когда жарко то єто кайф покупаться в холодной воде
Finnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 51
З нами з: 04.01.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 вер, 2022 20:49

Re: Відпочинок в Україні

Топ-11 локацій для подорожей Україною від тревел-блогерів, куди можна поїхати просто зараз
https://life.liga.net/rozvagy/cards/top ... at-seychas
V2
4
 
Повідомлень: 7839
З нами з: 03.07.09
Подякував: 284 раз.
Подякували: 1304 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 08:10

V2 Очень нестандартная подборка, спасибоо
Nikstep
 
Повідомлень: 8
З нами з: 24.01.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 11:27

  V2 написав:Топ-11 локацій для подорожей Україною від тревел-блогерів, куди можна поїхати просто зараз
https://life.liga.net/rozvagy/cards/top ... at-seychas


дякую!)
Leritta
 
Повідомлень: 2
З нами з: 07.03.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 891011
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Поїздки, відпочинок, туризм 1 ... 12, 13, 14
ТупУм » Вів 22 кві, 2014 09:55
131 62955
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 січ, 2022 17:44
Ірина_
Відпочинок та фестивалі Закарпаття у вересні 2017
Пчёлка » Пон 14 сер, 2017 09:44
4 40265
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 гру, 2019 11:12
Сологубов Петр
Культурний відпочинок в Закарпатті у лютому 2017
Пчёлка » П'ят 10 лют, 2017 15:11
2 38690
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 жов, 2019 10:09
tvorgin

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.