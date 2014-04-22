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Відпочинок в Україні

Відпочинок в Україні
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Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 10:08

  hume написав:. Понравилось в центре Львова только, дальше от центра грусть печаль на уровне спальников Николаева. В центре Мукачево и Ужгорода прослезился. Но природа красивая, через перевал в Закарпатье лесовозы вереницами вьются.

Короче, слабую конкуренцию Киеву могут составить Харьков и Одесса. И центр Львова..

Был в Мукачево пару лет назад и впечатления те же как и от ихнего распиаренного, но весьма унылого (изнутри особенно) замка Паланок. Природа шикарная, как и все Карпаты, где ещё деревья не вырубили. А тех кто их вырубают, хочется спросить- ОНИ ИХ САЖАЛИ ВООБЩЕ???
roberto dark
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 14:56

Re: Отдых в Украине

Наверное самый популярный и хороший отдых это конечно же Буковель. Там можно отдыхать как летом, так и зимой(горнолыжный курорт)
maksimova
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 січ, 2022 16:27

Ірина_ В Одессе шикарно отдыхать хоть и дорого
Finnik
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Повідомлення Додано: Вів 04 січ, 2022 17:17

В Одессе отлично время проводить особенно когда жарко то єто кайф покупаться в холодной воде
Finnik
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Повідомлення Додано: Суб 03 вер, 2022 21:49

Re: Відпочинок в Україні

Топ-11 локацій для подорожей Україною від тревел-блогерів, куди можна поїхати просто зараз
https://life.liga.net/rozvagy/cards/top ... at-seychas
V2
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 09:10

V2 Очень нестандартная подборка, спасибоо
Nikstep
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 12:27

  V2 написав:Топ-11 локацій для подорожей Україною від тревел-блогерів, куди можна поїхати просто зараз
https://life.liga.net/rozvagy/cards/top ... at-seychas


дякую!)
Leritta
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 18:18

Відпочинок у Карпатах 2024: скільки це коштує і що пропонують туристам
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 11:15

Нещодавно повернувся з подорожі по Західній Україні. Львів, Ужгород, Чернівці – кожне місто вразило своєю унікальною атмосферою. Особливо сподобалися вузькі вулички Львова і кольорові будинки Ужгорода.
fadeevaroslav
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 19:36

Порадьте недороге та атмосферне кафе в Одесі
Палпатін
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  #<1 ... 891011
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