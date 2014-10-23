Нулевая декларация и амнистия капиталов от Зе

Додано: Сер 10 кві, 2019 11:23

А все в курсе, что придется подарить бене 5% сбережений?

Планируется "Пятипроцентная налоговая амнистия". Уже официально (сегодня среди его 10 шагов). То есть попкомои и наши нелегальные работники, и бабки, которые копили деньги на смерть, да и легальные, которые накопили больше чем заработали за год, все должны будут скинуться бене - спишут по 5% со вкладов? Если купил квартиру или машину (само собой, за год столько денег не задекларируешь), тоже дуолжен будешь заплатить бене 5% от суммы покупки или у тебя ее просто заберут.

​​​​​​​Классная амнистия, кто воровал, заплати 5% с копеечного украинского депозита, все бабки в офшорах и воруй дальше. Только о бене не забывай. Разница в том, что сколько денег у ворюг, никто не проверит, потому что они в офшорах. Так что идея - г..вно. Хотел бы бороться с коррупцией, не изобретал бы велосипед, а довивался соблюдения тех законов, что есть (грабить на тендерах и брать взятки и сейчас никто не разрешал).

Не, ребята, пора выходить на Майдан. Это уже будет не просто ворюга, это еще и украинофоб и путлеровский служака.