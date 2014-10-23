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Нулевая декларация и амнистия капиталов от Зе
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Додано: Сер 10 кві, 2019 11:23
А все в курсе, что придется подарить бене 5% сбережений?
Планируется "Пятипроцентная налоговая амнистия". Уже официально (сегодня среди его 10 шагов). То есть попкомои и наши нелегальные работники, и бабки, которые копили деньги на смерть, да и легальные, которые накопили больше чем заработали за год, все должны будут скинуться бене - спишут по 5% со вкладов? Если купил квартиру или машину (само собой, за год столько денег не задекларируешь), тоже дуолжен будешь заплатить бене 5% от суммы покупки или у тебя ее просто заберут.
Классная амнистия, кто воровал, заплати 5% с копеечного украинского депозита, все бабки в офшорах и воруй дальше. Только о бене не забывай. Разница в том, что сколько денег у ворюг, никто не проверит, потому что они в офшорах. Так что идея - г..вно. Хотел бы бороться с коррупцией, не изобретал бы велосипед, а довивался соблюдения тех законов, что есть (грабить на тендерах и брать взятки и сейчас никто не разрешал).
Не, ребята, пора выходить на Майдан. Это уже будет не просто ворюга, это еще и украинофоб и путлеровский служака.
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Додано: Сер 10 кві, 2019 11:29
Апппетиты Бени растут.
сначала было
Ігор Коломойський: Мені не потрібен "Приват", але нехай повернуть 2 мільярди доларів
ПОНЕДІЛОК, 8 КВІТНЯ 2019, 08:45
потом добавилось:
Коломойський у суді вимагає повернути йому акції Приватбанку
ВІВТОРОК, 9 КВІТНЯ 2019, 14:51
epravda.com.ua
и потом добавилось:
ОНОВ. З твітера комент
Середа 10 квітня Коломойський вимагає повернути акції Укрнафти.
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Додано: Сер 10 кві, 2019 11:29
hxbbgaf
пруфы в студию, что Зе - путлеровский служака....По ТВ фразочку услышали???? А петя со своим Липецком не путлеровский служака? а Свинарчуки с закупками военного оборудования в РФ и "накрутки 400% навара на войне" и продаже авто Богдан в РФ - тоже не путлеровские служаки? мне кажется, что сегодняшняя политика - это фраза:тут торгуем, там воюем. Кстати, продукцию Рошен продают в РФ, что нонсенс для РФ, ведь со слов РФ - эта власть "нелигитимная" и мы не хотим с ней не о чем говорить....И тут тоже есть повод для размышления: а враги ли действующие президенты RUS и UA?? Поэтому я думаю, что Зеле далеко до друга Путина - Петра
. Кстати, еще инфа для размышления: у Бени в Крыму и РФ отжали бизнес, а у Пети - Липецкую конфетку не отжали - он цветет и пахнет....Поэтому кто здесь путлеровский служака - боооольшой вопрос! ИМХО - это по ТВ Путин и Порох - враги, а как они общаются с глазу на глаз мы не знаем....Может у них отношения еще теплее, чем у Путина и Медведчука?
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greenback1996
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Додано: Сер 10 кві, 2019 11:41
greenback1996 написав:hxbbgaf
пруфы в студию, что Зе - путлеровский служака....По ТВ фразочку услышали???? А петя со своим Липецком не путлеровский служака? а Свинарчуки с закупками военного оборудования в РФ и "накрутки 400% навара на войне" и продаже авто Боглан в РФ - тоже не путлеровские служаки? мне кажется, что сегодняшняя политика - это фраза:тут торгуем, там воюем. Кстати, продукцию Рошен продают в РФ, что нонсенс....Поэтому я думаю, что Зеле далеко до друга Путина - Петра
. Кстати, еще инфа для размышления: у Бени в Крыму и РФ отжали бизнес, а у Пети - Липецкую конфетку не отжали - он цветет и пахнет....Поэтому кто здесь путлеровский служака - боооольшой вопрос! ИМХО - это по ТВ Путин и Порох - враги, а как они общаются с глазу на глаз мы не знаем....Может у них отношения еще теплее, чем у Путина и Медведчука?
Я не защищаю Вальцмана (тут у меня куча тем о нем), но чел, который получил 35 миллионов на гос. проект от путлера, явно получил их за верную службу, а не просто так. За то, что, как сам сказал, будет стоять перед ним на коленях. И нас всех поставит, если будет президентом. Да, вы послушайте его шутки, там сплошное украинофобство, это еще и идейный украинофоб, даже на рассмеши комика выигрывают всегда россияне и израильтяне, потом белорусы, казахи и все остальные, украинцы не выигрывают. Это такая ненависть у него к украинцам? Это страшно! И извинялся он за свои шуточки перед кадыровым, который убивает наших солдат, а не перед нами! По-моему, все логично.
З.Ы. Кстати, я где-то слышал уже о 7%-ной амнистии капиталой. Аппетиты растут.
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Додано: Сер 10 кві, 2019 11:52
greenback1996 написав:hxbbgaf
Я за Зелю тоже не сильно топлю, потому что понимаю, что как ни-крути, то за ним стоит Беня.....Но у пети тоже рыльце в пушку и даже очень) Для лучшего понимания Петиной сущности и его схем за 2014-2017гг скачайте книгу А.Онищенко - Петр Пятый. Я прозрел после того, как ее прочитал))) Это надо прочитать тем, кто хочет голосовать за Пецьку - сразу желание отпадёт
Значит, выход один - выходить на Майдан. Иначе капец. Поменять демократическим путем ситуацию к лучшему во время сгущающихся туч мы упустили шанс.
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