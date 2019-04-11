Прогнозується подальше зниження курсу національної валюти України.
Дивися повний текст S&P Global Ratings дала свій прогноз щодо курсу валют в Україні до кінця 2019 року.
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Додано: Вів 16 кві, 2019 08:02
S&P Global Ratings дала свій прогноз щодо курсу валют в...
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Дивися повний текст S&P Global Ratings дала свій прогноз щодо курсу валют в Україні до кінця 2019 року.
Додано: Вів 16 кві, 2019 08:03
Це вони ще не знають, який шанс у Зеленського стати президентом, бо 28,6 виглядає дуже оптимістично.
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