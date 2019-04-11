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S&P Global Ratings дала свій
прогноз щодо курсу валют в...

S&P Global Ratings дала свій прогноз щодо курсу валют в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2019 08:02

S&P Global Ratings дала свій прогноз щодо курсу валют в...

Пропонуємо до обговорення:
Прогнозується подальше зниження курсу національної валюти України.

Дивися повний текст S&P Global Ratings дала свій прогноз щодо курсу валют в Україні до кінця 2019 року.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2019 08:03

Це вони ще не знають, який шанс у Зеленського стати президентом, бо 28,6 виглядає дуже оптимістично.
Sergius
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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