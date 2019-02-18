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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 17 кві, 2019 09:00
Если президентом станет Зе- какой будет курс доллара?
Если президентом станет Зе- какой будет курс доллара?
Додано: Сер 17 кві, 2019 09:13
єто в тему политики там флуд приветствуется
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252
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