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Если президентом станет Зе-
какой будет курс доллара?

Если президентом станет Зе- какой будет курс доллара?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2019 09:00

Если президентом станет Зе- какой будет курс доллара?

Если президентом станет Зе- какой будет курс доллара?
mann
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2019 09:13

  mann написав:Если президентом станет Зе- какой будет курс доллара?
єто в тему политики там флуд приветствуется
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252
yama
 
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