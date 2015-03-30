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Банк для ОСББ(ОСМД)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 17 кві, 2019 10:58
В доме создается объединение совладельцев многоквартирного дома (ОСМД)
Одним из этапов является открытие банковского счета.
Поверхностное гугление показало не очень много пакетных продуктов для этого направления. Интересует кейс с минимальными затратами, месячный оборот 100К, 200-300 входных плетажей и 5-10 выходных.
Интересно послушать опыт, предложения и подводные камни в этой сфере.
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ziks
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Додано: Суб 20 кві, 2019 07:27
Мы выбрали ПриватБанк, просто исходя из его технологической мощности. Можно подать отчётность в налоговую/статистику через Приват 24. У привата также есть заготовка под ОСМД, но там все в полуавтоматическом режиме. Надо заполнить список совладельцев, отправить на почту привата, они там как-то прикрутят.
Также рассматривал Аваль, но менеджер сказал, что обязательно нужен зарплатный проект. У нас маленькое ОСМД, 23 квартиры, поэтому голова работает на общественных началах, Аваль не подошёл.
Ощадбанк тоже не плох
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kianushkolosov
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Додано: Чет 25 кві, 2019 17:17
kianushkolosov написав:
Мы выбрали ПриватБанк
Мы тоже выбрали Приват года три назад.
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lubopytnaya
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Додано: Сер 26 чер, 2019 15:25
Как Вам удалось открыть счет в Привате? Нам отказали. Просят ФИО и копии паспортов всех совладельцев дома. Большего бреда я еще не слышала. У нас около 400 совладельцев, включая детей.Мы просто не имеем права просить у людей копии да и зачем они нужны.
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irinasakevych
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Додано: П'ят 28 чер, 2019 00:04
irinasakevych написав:
Как Вам удалось открыть счет в Привате?
Мы открывали давно, когда Приват принадлежал Бене Коломойскому.
Видимо, новые хозяева всё поломали.
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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