Друзья!
Как Вы считаете - в чем лучше хранить свои сбережения? Где есть большие риски?
Где Вы храните свои деньги?
Комментируем, делимся)
С ув. Ирина
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Додано: Пон 22 кві, 2019 14:17
В чем лучше хранить свои сбережения?
Друзья!
Как Вы считаете - в чем лучше хранить свои сбережения? Где есть большие риски?
Где Вы храните свои деньги?
Комментируем, делимся)
С ув. Ирина
Додано: Пон 22 кві, 2019 14:32
usd/eur only!
+50грн !
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Додано: Вів 23 кві, 2019 11:37
Лучше всего для сохранения сбережений использовать несколько различных инструментов. Валюта/золото/недвижимость/ценные бумаги. Конечно, набор и пропорции зависят от общей суммы и наличия знаний/времени/возможностей для управления. Валюта проще всего.
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Додано: Вів 30 кві, 2019 00:15
Ірина_ Наиболее уместно (частное мнение) золото и недвижимость, но первому приоритет
Додано: Сер 01 тра, 2019 09:37
Сейчас пробую вложится в мелкий бизнесс. Закупать продукты по селам и продавать их на рынке
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