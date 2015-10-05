Правительство Нидерландов планирует сделать уход за детьми практически бесплатным к 2029 году, ежегодно направляя около 9 миллиардов евро непосредственно поставщикам услуг по уходу за детьми, сообщил в интервью Tweede Kamer государственный секретарь по социальным вопросам Юрген Нобель. .... сектор столкнётся с трудностями при создании примерно 200 000 новых мест в детских садах, необходимых для удовлетворения спроса в условиях практически бесплатной системы.
Король также предостерёг от поляризации общества. В интернете, в сфере образования и в национальной политике люди всё чаще противопоставляются друг другу. По словам короля, правительству необходимо устранить этот разрыв. Ведь демократия подразумевает «готовность видеть дальше наших разногласий и зрелость, необходимую для того, чтобы идти навстречу друг другу». ....... Король заявил, что в следующем году правительство Нидерландов сосредоточится главным образом на реализации начатых в прошлом году мер. Во-первых, оно завершит разработку иммиграционного законодательства, чтобы взять под контроль миграцию, добавил король. «Регулирование миграции — одна из главных проблем в стране, и эта проблема остаётся актуальной» ........ Выделены средства на повышение безопасности на вокзалах, создание новых приютов для женщин, пострадавших от насилия, и борьбу с фемицидом. Правительство планирует построить больше жилья и выделило четыре участка под крупномасштабное жилищное строительство, а также бесчисленное множество более мелких объектов.
кстати, а тебе хтось силоміць пенделями загнав у військове училище чі сам осознанно пішов?
З якою метою цікавишся і на що впливає моя відповідь в контексті теми?
Підтвердити статус героя / захисника України чі Африки і дорікати шо тебе країна недооцінила і Барабашов повинен тебе наразі захищати ? П.С. а шо зі вступом у училище?
Так у тебе архів з «підтверджувалками» кожного ранку обновляться , амнезія настає. Сенс тобі вчергове розказувати? Я ж пропонував дієвий метод, який запамʼятовується. Зустрічаємось, показую все що тебе цікавить. Про участь, в яких роках, розкажу як поступав, чому. Як мінімум пару тижнів будеш памʼятати, щоранку заглядаючи в дзеркало. . Якщо з мазями - то десь може 1 тиждень.
Зачем с тобой мне встречаться? Напиши шото внятное или тебя прёт стрелять , у меня нету огнестрела
Я ж пояснив чому)) Бо тобі вже разів надцять розказав про все ще в ті часи, коли ти ще інколи мав просвітління, не була повна деградація. Так ти і те забув. А сенс зараз , коли ти вже опустився до дна, щось казати? У мене є педагогічні методи, Макаренко про них не казав нічого, я їх сам напрацював. Вони памʼятаються довго., поки не загоїться. Але ж ти навіть особисті закрив. То все, виходить дієвих методів вже нема.
социальный эксперимент от Платона (с лавочки). Съемка велась скрытой камерой. снизу лежали мука, вода, куриные яйца, маркеры (или фломастеры) может что то ещё. По условиям картациона "группа поддержки" (в количестве 1 человека) могла вмешиваться только в случае причинения физических травм.
Banderlog написав:На лавичці кажете? Спати літом на лавичці воно кожен може. Цікавість є до дрібниць. Як Платон миється? Стірає одяг? Куди ходить справляти природні потреби? Шо там в Платона з сексом? Телефон він заряджає?)
я ждал других вопросов. Во первых трансляция 24/7 шла с айфона 16. Платон спал и смартфон легко могли стырить, какие то бомжи или дети. Во вторых, он не скрывал локацию, с тем умыслом чтобы к нему приходили, абсолютно любые люди, никакого фейсконтроля. И был риск что придут гопники или шизики. К счастью обошлось. Хотя посетителей было много. И с каждым он о чём то общался. В общем самое ценное интересное именно реакция общества. На бомжей понятно реакции нет. Но тут другой случай.
А то что ты написал - мелочи. Мысль поинтересоваться чужим сексом как то не пришла. Еду, зарядку и стирку одежды обеспечивала "группа поддержки".
А мені мисль поінтєрєсуватись гопніками і шизіками Мєлочі, но дьвол прячеться в мєлочах. І в чім інтерес в людей дивитись як хтось спить на лавочці мені не зрозуміти.
Banderlog написав:І в чім інтерес в людей дивитись як хтось спить на лавочці мені не зрозуміти.
мы многое не понимаем, это не означает ничего, кроме отсутствия у нас эмоционального отклика.
Так объяснили бы. Видео с "Делай со мной, что хочешь" смысл более понятен. Там непонятно поведение мамочки ребёнка - стоит снимает, как ребёнок дурака валяет и издевается над дядечкой. Или они участники спектакля? Полиция быстро прервала эксперимент.