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В чем лучше хранить свои сбережения?
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Додано: П'ят 07 чер, 2019 01:15
Вот как раз появился такой вопрос. Кто может подсказать самый надежный и при этом ликвидный способ хранения USD, доступный украинцу без необходимости физически куда-то выезжать? Доход не интересует, главное, чтобы со всеми комиссиями не было меньше 0%.
Матрас не катит в нашей криминальной стране, где не действуют законы, а особенно в нашем криминальном регионе. Ставить квартиру на охрану - считай получаешь отрицательный процент, т.к. за охрану надо платить. Банковская ячейка - тоже не годится, по тем же самым причинам.
Пока что рассматриваю депозит в банке вроде Креди Агриколь или ОТП под 0.01%, но так или иначе это все равно Украина и рисков много. Плюс бегать открывать/закрывать 4+ депозита по разным банкам - какое-то глупое времяпрепровождение. С риском, что в случае чего, даже собирая все эти депозиты по 200 тыс в фонде гарантирования, то отдавать их будут полгода, фантиками вместо долларов, и по курсу, на ХЗ сколько отличающемуся от настоящего. Как это уже бывало.
Ценные бумаги? Украинские ОВГЗ - нет, по причине ненулевой вероятности дефолта, если не сейчас, так в будущем.
Ценные бумаги надежных стран? Например, какие-нибудь облигации США? Украинцу это доступно физически? Если да, какой минимальный порог входа? Комиссии посредников не съедят те пару процентов, что дает США, принеся в итоге только чистый убыток? И какова вероятность, что в случае необходимости выходить из бумаг в кеш на вторичном рынке (если вдруг наступил черный день и деньги понадобились по личным причинам), бумаги на тот момент будут ниже в цене и в итоге получишь убыток? Или в случае США это невозможно/сто лет уже такого не было?
Сорри, если глупые вопросы насчет ценных бумаг, вообще в этом не разбираюсь.
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Kart
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Додано: П'ят 07 чер, 2019 01:50
Kart написав:
Вот как раз появился такой вопрос. Кто может подсказать самый надежный
и при этом ликвидный
способ хранения USD, доступный украинцу без необходимости физически куда-то выезжать? Доход не интересует, главное, чтобы со всеми комиссиями не было меньше 0%
.
Матрас не катит в нашей криминальной стране, где не действуют законы, а особенно в нашем криминальном регионе. Ставить квартиру на охрану - считай получаешь отрицательный процент, т.к. за охрану надо платить. Банковская ячейка - тоже не годится, по тем же самым причинам.
Пока что рассматриваю депозит в банке вроде Креди Агриколь или ОТП под 0.01%, но так или иначе это все равно Украина и рисков много. Плюс бегать открывать/закрывать 4+ депозита по разным банкам - какое-то глупое времяпрепровождение. С риском, что в случае чего, даже собирая все эти депозиты по 200 тыс в фонде гарантирования, то отдавать их будут полгода, фантиками вместо долларов, и по курсу, на ХЗ сколько отличающемуся от настоящего. Как это уже бывало.
Если сумма не астрономическая - советовал бы под 3-5% годовых в банки вроде Укргаза, Мега и пр. Лучше - не больше эквивалента 120-150 тыс. грн. на вклад, чтобы был люфт в случае падения курса.
Полгода ждать не придется, в случае чего ФГВ сейчас выдает быстро, месяц-полтора. Курс за это время сильно измениться не успеет. Можно даже выиграть на курсе: ВТБ пересчитывал в декабре по 27,85, а сейчас можно откупиться дешевле.
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Tegularius
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Додано: Чет 13 чер, 2019 14:39
Kart написав:
Вот как раз появился такой вопрос. Кто может подсказать самый надежный
и при этом ликвидный
способ хранения USD, доступный украинцу без необходимости физически куда-то выезжать? Доход не интересует, главное, чтобы со всеми комиссиями не было меньше 0%
.
Матрас не катит в нашей криминальной стране, где не действуют законы, а особенно в нашем криминальном регионе. Ставить квартиру на охрану - считай получаешь отрицательный процент, т.к. за охрану надо платить. Банковская ячейка - тоже не годится, по тем же самым причинам.
Пока что рассматриваю депозит в банке вроде Креди Агриколь или ОТП под 0.01%, но так или иначе это все равно Украина и рисков много. Плюс бегать открывать/закрывать 4+ депозита по разным банкам - какое-то глупое времяпрепровождение. С риском, что в случае чего, даже собирая все эти депозиты по 200 тыс в фонде гарантирования, то отдавать их будут полгода, фантиками вместо долларов, и по курсу, на ХЗ сколько отличающемуся от настоящего. Как это уже бывало.
Ценные бумаги? Украинские ОВГЗ - нет, по причине ненулевой вероятности дефолта, если не сейчас, так в будущем.
Ценные бумаги надежных стран? Например, какие-нибудь облигации США? Украинцу это доступно физически? Если да, какой минимальный порог входа? Комиссии посредников не съедят те пару процентов, что дает США, принеся в итоге только чистый убыток? И какова вероятность, что в случае необходимости выходить из бумаг в кеш на вторичном рынке (если вдруг наступил черный день и деньги понадобились по личным причинам), бумаги на тот момент будут ниже в цене и в итоге получишь убыток? Или в случае США это невозможно/сто лет уже такого не было?
Сорри, если глупые вопросы насчет ценных бумаг, вообще в этом не разбираюсь.
золотые зубы - ликвидно и всегда при вас, НО придется меньше улыбаться
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lwa
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