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свои сбережения? В чем лучше хранить свои сбережения? + Додати

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на тему #<12 В чем лучше хранить свои сбережения? В чем лучше хранить свои сбережения? 2.2 5 44 Доллар/евро 55% 24 Гривна 9% 4 Недвижимость 16% 7 Золото 9% 4 Криптоактивы 5% 2 Ценные бумаги 7% 3 Другой вариант (напишите в комментарии) 0 0 Всього голосів : 44 Додано: П'ят 07 чер, 2019 01:15 Вот как раз появился такой вопрос. Кто может подсказать самый надежный и при этом ликвидный способ хранения USD, доступный украинцу без необходимости физически куда-то выезжать? Доход не интересует, главное, чтобы со всеми комиссиями не было меньше 0%.



Матрас не катит в нашей криминальной стране, где не действуют законы, а особенно в нашем криминальном регионе. Ставить квартиру на охрану - считай получаешь отрицательный процент, т.к. за охрану надо платить. Банковская ячейка - тоже не годится, по тем же самым причинам.



Пока что рассматриваю депозит в банке вроде Креди Агриколь или ОТП под 0.01%, но так или иначе это все равно Украина и рисков много. Плюс бегать открывать/закрывать 4+ депозита по разным банкам - какое-то глупое времяпрепровождение. С риском, что в случае чего, даже собирая все эти депозиты по 200 тыс в фонде гарантирования, то отдавать их будут полгода, фантиками вместо долларов, и по курсу, на ХЗ сколько отличающемуся от настоящего. Как это уже бывало.



Ценные бумаги? Украинские ОВГЗ - нет, по причине ненулевой вероятности дефолта, если не сейчас, так в будущем.



Ценные бумаги надежных стран? Например, какие-нибудь облигации США? Украинцу это доступно физически? Если да, какой минимальный порог входа? Комиссии посредников не съедят те пару процентов, что дает США, принеся в итоге только чистый убыток? И какова вероятность, что в случае необходимости выходить из бумаг в кеш на вторичном рынке (если вдруг наступил черный день и деньги понадобились по личным причинам), бумаги на тот момент будут ниже в цене и в итоге получишь убыток? Или в случае США это невозможно/сто лет уже такого не было?



Сорри, если глупые вопросы насчет ценных бумаг, вообще в этом не разбираюсь. Kart Повідомлень: 220 З нами з: 27.09.17 Подякував: 63 раз. Подякували: 82 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 чер, 2019 01:50 Kart написав: Вот как раз появился такой вопрос. Кто может подсказать самый надежный и при этом ликвидный способ хранения USD, доступный украинцу без необходимости физически куда-то выезжать? Доход не интересует, главное, чтобы со всеми комиссиями не было меньше 0%.



Матрас не катит в нашей криминальной стране, где не действуют законы, а особенно в нашем криминальном регионе. Ставить квартиру на охрану - считай получаешь отрицательный процент, т.к. за охрану надо платить. Банковская ячейка - тоже не годится, по тем же самым причинам.



Пока что рассматриваю депозит в банке вроде Креди Агриколь или ОТП под 0.01%, но так или иначе это все равно Украина и рисков много. Плюс бегать открывать/закрывать 4+ депозита по разным банкам - какое-то глупое времяпрепровождение. С риском, что в случае чего, даже собирая все эти депозиты по 200 тыс в фонде гарантирования, то отдавать их будут полгода, фантиками вместо долларов, и по курсу, на ХЗ сколько отличающемуся от настоящего. Как это уже бывало. Вот как раз появился такой вопрос. Кто может подсказать самыйи при этомспособ хранения USD, доступный украинцу без необходимости физически куда-то выезжать? Доход не интересует, главное, чтобы со всеми комиссиямиМатрас не катит в нашей криминальной стране, где не действуют законы, а особенно в нашем криминальном регионе. Ставить квартиру на охрану - считай получаешь отрицательный процент, т.к. за охрану надо платить. Банковская ячейка - тоже не годится, по тем же самым причинам.Пока что рассматриваю депозит в банке вроде Креди Агриколь или ОТП под 0.01%, но так или иначе это все равно Украина и рисков много. Плюс бегать открывать/закрывать 4+ депозита по разным банкам - какое-то глупое времяпрепровождение. С риском, что в случае чего, даже собирая все эти депозиты по 200 тыс в фонде гарантирования, то отдавать их будут полгода, фантиками вместо долларов, и по курсу, на ХЗ сколько отличающемуся от настоящего. Как это уже бывало.



Если сумма не астрономическая - советовал бы под 3-5% годовых в банки вроде Укргаза, Мега и пр. Лучше - не больше эквивалента 120-150 тыс. грн. на вклад, чтобы был люфт в случае падения курса.

Полгода ждать не придется, в случае чего ФГВ сейчас выдает быстро, месяц-полтора. Курс за это время сильно измениться не успеет. Можно даже выиграть на курсе: ВТБ пересчитывал в декабре по 27,85, а сейчас можно откупиться дешевле. Если сумма не астрономическая - советовал бы под 3-5% годовых в банки вроде Укргаза, Мега и пр. Лучше - не больше эквивалента 120-150 тыс. грн. на вклад, чтобы был люфт в случае падения курса.Полгода ждать не придется, в случае чего ФГВ сейчас выдает быстро, месяц-полтора. Курс за это время сильно измениться не успеет. Можно даже выиграть на курсе: ВТБ пересчитывал в декабре по 27,85, а сейчас можно откупиться дешевле. Tegularius Заблокований Повідомлень: 899 З нами з: 11.02.14 Подякував: 154 раз. Подякували: 181 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 чер, 2019 14:39 Kart написав: Вот как раз появился такой вопрос. Кто может подсказать самый надежный и при этом ликвидный способ хранения USD, доступный украинцу без необходимости физически куда-то выезжать? Доход не интересует, главное, чтобы со всеми комиссиями не было меньше 0%.



Матрас не катит в нашей криминальной стране, где не действуют законы, а особенно в нашем криминальном регионе. Ставить квартиру на охрану - считай получаешь отрицательный процент, т.к. за охрану надо платить. Банковская ячейка - тоже не годится, по тем же самым причинам.



Пока что рассматриваю депозит в банке вроде Креди Агриколь или ОТП под 0.01%, но так или иначе это все равно Украина и рисков много. Плюс бегать открывать/закрывать 4+ депозита по разным банкам - какое-то глупое времяпрепровождение. С риском, что в случае чего, даже собирая все эти депозиты по 200 тыс в фонде гарантирования, то отдавать их будут полгода, фантиками вместо долларов, и по курсу, на ХЗ сколько отличающемуся от настоящего. Как это уже бывало.



Ценные бумаги? Украинские ОВГЗ - нет, по причине ненулевой вероятности дефолта, если не сейчас, так в будущем.



Ценные бумаги надежных стран? Например, какие-нибудь облигации США? Украинцу это доступно физически? Если да, какой минимальный порог входа? Комиссии посредников не съедят те пару процентов, что дает США, принеся в итоге только чистый убыток? И какова вероятность, что в случае необходимости выходить из бумаг в кеш на вторичном рынке (если вдруг наступил черный день и деньги понадобились по личным причинам), бумаги на тот момент будут ниже в цене и в итоге получишь убыток? Или в случае США это невозможно/сто лет уже такого не было?



Сорри, если глупые вопросы насчет ценных бумаг, вообще в этом не разбираюсь. Вот как раз появился такой вопрос. Кто может подсказать самыйи при этомспособ хранения USD, доступный украинцу без необходимости физически куда-то выезжать? Доход не интересует, главное, чтобы со всеми комиссиямиМатрас не катит в нашей криминальной стране, где не действуют законы, а особенно в нашем криминальном регионе. Ставить квартиру на охрану - считай получаешь отрицательный процент, т.к. за охрану надо платить. Банковская ячейка - тоже не годится, по тем же самым причинам.Пока что рассматриваю депозит в банке вроде Креди Агриколь или ОТП под 0.01%, но так или иначе это все равно Украина и рисков много. Плюс бегать открывать/закрывать 4+ депозита по разным банкам - какое-то глупое времяпрепровождение. С риском, что в случае чего, даже собирая все эти депозиты по 200 тыс в фонде гарантирования, то отдавать их будут полгода, фантиками вместо долларов, и по курсу, на ХЗ сколько отличающемуся от настоящего. Как это уже бывало.Ценные бумаги? Украинские ОВГЗ - нет, по причине ненулевой вероятности дефолта, если не сейчас, так в будущем.Ценные бумаги надежных стран? Например, какие-нибудь облигации США? Украинцу это доступно физически? Если да, какой минимальный порог входа? Комиссии посредников не съедят те пару процентов, что дает США, принеся в итоге только чистый убыток? И какова вероятность, что в случае необходимости выходить из бумаг в кеш на вторичном рынке (если вдруг наступил черный день и деньги понадобились по личным причинам), бумаги на тот момент будут ниже в цене и в итоге получишь убыток? Или в случае США это невозможно/сто лет уже такого не было?Сорри, если глупые вопросы насчет ценных бумаг, вообще в этом не разбираюсь.

золотые зубы - ликвидно и всегда при вас, НО придется меньше улыбаться золотые зубы - ликвидно и всегда при вас, НО придется меньше улыбаться lwa Повідомлень: 1085 З нами з: 01.06.13 Подякував: 54 раз. Подякували: 289 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 чер, 2019 20:07 Лучше всего - в коммерческой недвижимости. Наибольшая доходность. Вся фишка в том, чтобы правильно составить контракт и подобрать арендатора. Тогда все очень интересно и доходность выше чем в жилой. Я сам купил такой объект и получаю доход от арендатора. Чат в телеграм, обсуждение инвестирования в недвижимость: @investmentreal Viareggio Повідомлень: 149 З нами з: 04.08.13 Подякував: 28 раз. Подякували: 24 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 лип, 2019 18:39

лучше всего конечно же золото или недвижимость, стабильность хоть какая то... да уж в современном мире всё так не стабильно что в денежном эквиваленте хранить сбережения вообще не вариант,да и нужно ли их хранить.Наверное всё таки деньги должны вертеться в работе, куда то инвестировать это конечно тоже рискованно по этому тут уже нужно исходить из того насколько вы азартны и готовы ли испытать судьбулучше всего конечно же золото или недвижимость, стабильность хоть какая то... olena

Повідомлень: 6 З нами з: 30.06.19 Подякував: 2 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 лип, 2019 14:28 Kart написав: Вот как раз появился такой вопрос. Кто может подсказать самый надежный и при этом ликвидный способ хранения USD, доступный украинцу без необходимости физически куда-то выезжать? Доход не интересует, главное, чтобы со всеми комиссиями не было меньше 0%.



Матрас не катит в нашей криминальной стране, где не действуют законы, а особенно в нашем криминальном регионе. Ставить квартиру на охрану - считай получаешь отрицательный процент, т.к. за охрану надо платить. Банковская ячейка - тоже не годится, по тем же самым причинам.



Пока что рассматриваю депозит в банке вроде Креди Агриколь или ОТП под 0.01%, но так или иначе это все равно Украина и рисков много. Плюс бегать открывать/закрывать 4+ депозита по разным банкам - какое-то глупое времяпрепровождение. С риском, что в случае чего, даже собирая все эти депозиты по 200 тыс в фонде гарантирования, то отдавать их будут полгода, фантиками вместо долларов, и по курсу, на ХЗ сколько отличающемуся от настоящего. Как это уже бывало.



Ценные бумаги? Украинские ОВГЗ - нет, по причине ненулевой вероятности дефолта, если не сейчас, так в будущем.



Ценные бумаги надежных стран? Например, какие-нибудь облигации США? Украинцу это доступно физически? Если да, какой минимальный порог входа? Комиссии посредников не съедят те пару процентов, что дает США, принеся в итоге только чистый убыток? И какова вероятность, что в случае необходимости выходить из бумаг в кеш на вторичном рынке (если вдруг наступил черный день и деньги понадобились по личным причинам), бумаги на тот момент будут ниже в цене и в итоге получишь убыток? Или в случае США это невозможно/сто лет уже такого не было?



Сорри, если глупые вопросы насчет ценных бумаг, вообще в этом не разбираюсь. Вот как раз появился такой вопрос. Кто может подсказать самыйи при этомДоход не интересует, главное, чтобы со всеми комиссиямиМатрас не катит в нашей криминальной стране, где не действуют законы, а особенно в нашем криминальном регионе. Ставить квартиру на охрану - считай получаешь отрицательный процент, т.к. за охрану надо платить. Банковская ячейка - тоже не годится, по тем же самым причинам.Пока что рассматриваю депозит в банке вроде Креди Агриколь или ОТП под 0.01%, но так или иначе это все равно Украина и рисков много. Плюс бегать открывать/закрывать 4+ депозита по разным банкам - какое-то глупое времяпрепровождение. С риском, что в случае чего, даже собирая все эти депозиты по 200 тыс в фонде гарантирования, то отдавать их будут полгода, фантиками вместо долларов, и по курсу, на ХЗ сколько отличающемуся от настоящего. Как это уже бывало.Ценные бумаги? Украинские ОВГЗ - нет, по причине ненулевой вероятности дефолта, если не сейчас, так в будущем.Ценные бумаги надежных стран? Например, какие-нибудь облигации США? Украинцу это доступно физически? Если да, какой минимальный порог входа? Комиссии посредников не съедят те пару процентов, что дает США, принеся в итоге только чистый убыток? И какова вероятность, что в случае необходимости выходить из бумаг в кеш на вторичном рынке (если вдруг наступил черный день и деньги понадобились по личным причинам), бумаги на тот момент будут ниже в цене и в итоге получишь убыток? Или в случае США это невозможно/сто лет уже такого не было?Сорри, если глупые вопросы насчет ценных бумаг, вообще в этом не разбираюсь.

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