У Раді пояснили, чому в Україні більшість громадян...

Додано: Сер 17 вер, 2025 07:40
Для більшості громадян низькі пенсії - *ухилення від податків*! Але чомусь для дуптатів, чиновників, суддів, прокурорів та іншої прикоритної наволочі *ухилення від податків* немає! Чи не цікаво виходить, панове?
Додано: Сер 17 вер, 2025 13:21
Тому що чинуши і силовики годуються не тільки гігантськими зарплатами, а і спецпенсіями, он як у прокурорів-інвалідів, не кажучи про корупцію і розкрадання. І тому що, виявляється, є якийсь резерв, з якого платяться всі виплати на окуповані території - і чинушам, і силовикам, і вчителям... А потім виявляється, що в нас майже півмільйона вчителів! А вони реально й не працюють, тільки отримують зарплатню з наших кишень. Хоча за Женевською конвенцією окуповані території утримує окупант! Скільки це все буде продовжуватись? Це якийсь абсурд! Ще й купу військових адміністрацій настворювали в давно окупованих селищах.
Додано: Сер 17 вер, 2025 15:44
Я доцент ВНМУ Пирогова, маю три WOS 1 SCOPUS...Зарплата 10.300.0.75% ставки перевели, а інші без науки мають по 1.5 % ставки, головне здихатися КОРУПЦІЇ НА МІСЦЯХ.
Додано: Сер 17 вер, 2025 23:06
Пані доцент, яку перевели на 0.75% ставки, і ще хтось на 1.5%, може ви б повторили математику за 5 клас, проценти, а то якось незручно виходить
