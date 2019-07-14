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В чем лучше хранить
свои сбережения?

В чем лучше хранить свои сбережения?
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В чем лучше хранить свои сбережения?

В чем лучше хранить свои сбережения? 2.4 5 49
Доллар/евро
53%
26
Гривна
8%
4
Недвижимость
14%
7
Золото
8%
4
Криптоактивы
6%
3
Ценные бумаги
6%
3
Другой вариант (напишите в комментарии)
4%
2
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 01:15

Вот как раз появился такой вопрос. Кто может подсказать самый надежный и при этом ликвидный способ хранения USD, доступный украинцу без необходимости физически куда-то выезжать? Доход не интересует, главное, чтобы со всеми комиссиями не было меньше 0%.

Матрас не катит в нашей криминальной стране, где не действуют законы, а особенно в нашем криминальном регионе. Ставить квартиру на охрану - считай получаешь отрицательный процент, т.к. за охрану надо платить. Банковская ячейка - тоже не годится, по тем же самым причинам.

Пока что рассматриваю депозит в банке вроде Креди Агриколь или ОТП под 0.01%, но так или иначе это все равно Украина и рисков много. Плюс бегать открывать/закрывать 4+ депозита по разным банкам - какое-то глупое времяпрепровождение. С риском, что в случае чего, даже собирая все эти депозиты по 200 тыс в фонде гарантирования, то отдавать их будут полгода, фантиками вместо долларов, и по курсу, на ХЗ сколько отличающемуся от настоящего. Как это уже бывало.

Ценные бумаги? Украинские ОВГЗ - нет, по причине ненулевой вероятности дефолта, если не сейчас, так в будущем.

Ценные бумаги надежных стран? Например, какие-нибудь облигации США? Украинцу это доступно физически? Если да, какой минимальный порог входа? Комиссии посредников не съедят те пару процентов, что дает США, принеся в итоге только чистый убыток? И какова вероятность, что в случае необходимости выходить из бумаг в кеш на вторичном рынке (если вдруг наступил черный день и деньги понадобились по личным причинам), бумаги на тот момент будут ниже в цене и в итоге получишь убыток? Или в случае США это невозможно/сто лет уже такого не было?

Сорри, если глупые вопросы насчет ценных бумаг, вообще в этом не разбираюсь.
Kart
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 01:50

  Kart написав:Вот как раз появился такой вопрос. Кто может подсказать самый надежный и при этом ликвидный способ хранения USD, доступный украинцу без необходимости физически куда-то выезжать? Доход не интересует, главное, чтобы со всеми комиссиями не было меньше 0%.

Матрас не катит в нашей криминальной стране, где не действуют законы, а особенно в нашем криминальном регионе. Ставить квартиру на охрану - считай получаешь отрицательный процент, т.к. за охрану надо платить. Банковская ячейка - тоже не годится, по тем же самым причинам.

Пока что рассматриваю депозит в банке вроде Креди Агриколь или ОТП под 0.01%, но так или иначе это все равно Украина и рисков много. Плюс бегать открывать/закрывать 4+ депозита по разным банкам - какое-то глупое времяпрепровождение. С риском, что в случае чего, даже собирая все эти депозиты по 200 тыс в фонде гарантирования, то отдавать их будут полгода, фантиками вместо долларов, и по курсу, на ХЗ сколько отличающемуся от настоящего. Как это уже бывало.


Если сумма не астрономическая - советовал бы под 3-5% годовых в банки вроде Укргаза, Мега и пр. Лучше - не больше эквивалента 120-150 тыс. грн. на вклад, чтобы был люфт в случае падения курса.
Полгода ждать не придется, в случае чего ФГВ сейчас выдает быстро, месяц-полтора. Курс за это время сильно измениться не успеет. Можно даже выиграть на курсе: ВТБ пересчитывал в декабре по 27,85, а сейчас можно откупиться дешевле.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 14:39

  Kart написав:Вот как раз появился такой вопрос. Кто может подсказать самый надежный и при этом ликвидный способ хранения USD, доступный украинцу без необходимости физически куда-то выезжать? Доход не интересует, главное, чтобы со всеми комиссиями не было меньше 0%.

Матрас не катит в нашей криминальной стране, где не действуют законы, а особенно в нашем криминальном регионе. Ставить квартиру на охрану - считай получаешь отрицательный процент, т.к. за охрану надо платить. Банковская ячейка - тоже не годится, по тем же самым причинам.

Пока что рассматриваю депозит в банке вроде Креди Агриколь или ОТП под 0.01%, но так или иначе это все равно Украина и рисков много. Плюс бегать открывать/закрывать 4+ депозита по разным банкам - какое-то глупое времяпрепровождение. С риском, что в случае чего, даже собирая все эти депозиты по 200 тыс в фонде гарантирования, то отдавать их будут полгода, фантиками вместо долларов, и по курсу, на ХЗ сколько отличающемуся от настоящего. Как это уже бывало.

Ценные бумаги? Украинские ОВГЗ - нет, по причине ненулевой вероятности дефолта, если не сейчас, так в будущем.

Ценные бумаги надежных стран? Например, какие-нибудь облигации США? Украинцу это доступно физически? Если да, какой минимальный порог входа? Комиссии посредников не съедят те пару процентов, что дает США, принеся в итоге только чистый убыток? И какова вероятность, что в случае необходимости выходить из бумаг в кеш на вторичном рынке (если вдруг наступил черный день и деньги понадобились по личным причинам), бумаги на тот момент будут ниже в цене и в итоге получишь убыток? Или в случае США это невозможно/сто лет уже такого не было?

Сорри, если глупые вопросы насчет ценных бумаг, вообще в этом не разбираюсь.

золотые зубы - ликвидно и всегда при вас, НО придется меньше улыбаться :D
lwa
 
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Лучше всего - в коммерческой недвижимости. Наибольшая доходность. Вся фишка в том, чтобы правильно составить контракт и подобрать арендатора. Тогда все очень интересно и доходность выше чем в жилой. Я сам купил такой объект и получаю доход от арендатора.
Чат в телеграм, обсуждение инвестирования в недвижимость: @investmentreal
Viareggio
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 18:39

да уж в современном мире всё так не стабильно что в денежном эквиваленте хранить сбережения вообще не вариант,да и нужно ли их хранить.Наверное всё таки деньги должны вертеться в работе, куда то инвестировать это конечно тоже рискованно по этому тут уже нужно исходить из того насколько вы азартны и готовы ли испытать судьбу 8)
лучше всего конечно же золото или недвижимость, стабильность хоть какая то...
olena
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 14:28

  Kart написав:Вот как раз появился такой вопрос. Кто может подсказать самый надежный и при этом ликвидный способ хранения USD, доступный украинцу без необходимости физически куда-то выезжать? Доход не интересует, главное, чтобы со всеми комиссиями не было меньше 0%.

Матрас не катит в нашей криминальной стране, где не действуют законы, а особенно в нашем криминальном регионе. Ставить квартиру на охрану - считай получаешь отрицательный процент, т.к. за охрану надо платить. Банковская ячейка - тоже не годится, по тем же самым причинам.

Пока что рассматриваю депозит в банке вроде Креди Агриколь или ОТП под 0.01%, но так или иначе это все равно Украина и рисков много. Плюс бегать открывать/закрывать 4+ депозита по разным банкам - какое-то глупое времяпрепровождение. С риском, что в случае чего, даже собирая все эти депозиты по 200 тыс в фонде гарантирования, то отдавать их будут полгода, фантиками вместо долларов, и по курсу, на ХЗ сколько отличающемуся от настоящего. Как это уже бывало.

Ценные бумаги? Украинские ОВГЗ - нет, по причине ненулевой вероятности дефолта, если не сейчас, так в будущем.

Ценные бумаги надежных стран? Например, какие-нибудь облигации США? Украинцу это доступно физически? Если да, какой минимальный порог входа? Комиссии посредников не съедят те пару процентов, что дает США, принеся в итоге только чистый убыток? И какова вероятность, что в случае необходимости выходить из бумаг в кеш на вторичном рынке (если вдруг наступил черный день и деньги понадобились по личным причинам), бумаги на тот момент будут ниже в цене и в итоге получишь убыток? Или в случае США это невозможно/сто лет уже такого не было?

Сорри, если глупые вопросы насчет ценных бумаг, вообще в этом не разбираюсь.

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Мій варіант нерухомість! Оскільки це один із найефективніших способів отримання стабільного доходу. Досить привабливі пропозиції, наприклад, пропонує мінфін
Пчёлка
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 11:39

Пчёлка
@Мій варіант нерухомість! Оскільки це один із найефективніших способів отримання стабільного доходу.@ - В сенсі: купити - перепродати\в аренду здати? Але це для чималих сум - десь приблизно починаючи з півмільйона.
" Досить привабливі пропозиції, наприклад, пропонує мінфін" - Про вклади, чи про інвестиції в житло?
finfen
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 11:39

finfen
Сама суть процесу заощаджень,накопичення та зберігання у ці буремні часи втрачає зміст, який розуміло людство у попередні століття. Заощаджувати потрібно тільки в собі - здоровя, фізичне і психологічне, протидія стресу, екології,свідомий правильний вибір ЗОЖ - на це потрібно дуже багато коштів. Накопичення і зберігання також в собі, а саме - освіта, навчання, не прямому розумінні - диплом. А освіта у соціальних сітках, ютуб, соціальна психолоія,космос, крипта.Зберігати заощадження потрібно у відеоблогах, постах, блокчейнах, скандалі, космічних програмах. Орієнтуюча індивідульна особистість -ось надійний сейф заощаджень, який завжди при собі, при будь-якій життєвій ситуації капіталізується і найбільш ліквідний у сучасному світі.
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