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В чем лучше хранить
свои сбережения?

В чем лучше хранить свои сбережения?
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  #<123

В чем лучше хранить свои сбережения?

В чем лучше хранить свои сбережения? 2.4 5 56
Доллар/евро
55%
31
Гривна
7%
4
Недвижимость
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Ценные бумаги
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3
Другой вариант (напишите в комментарии)
5%
3
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 12:05

joik
Цікаві погляди. Але чому Ви саме мені іх адресували, ніби я з цим сперечався?
finfen
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 13:46

Ірина_

Вопрос на мой взгляд поставлен неверно.
В Украине кроме слова лучше есть еще слова: - риск - меньше или больше, выгода меньше или больше, надежность - меньше или больше. Когда человек читает слово лучше, он должен понимать что то свое из тех слов, которые я написал.
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
sinowi
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 15:01

самый доступный вариант в Украине - это занести в Приватбанку.
отделение и банкомёты на каждом шагу.
З.Ы.
есть один риск - крах всей системы.
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 15:09

uaprofi

Как до подобного можно было додуматься???????
Приватбанка под знаменами Дубиллета хоть по человечески с клиентами делилась, а как стала принадлезать Гонтаревой - так сразу все для клиентов пошло, уже и гонтарева с клиентскими деньгами сникла, а ее дух все витает в Украине.

Хоть в Кредитну Спiлку - не не в Приват, пусть научится прибылью делится.
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
sinowi
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 10:37

Как то активно обсуждается тема сбережений в золоте и в акции индексных фондов США. Говорят риски значительно меньше нежели в недвиге и депозитах или в долар/эвро,конечно вся проблема в горизонте. Долгосрочная перспектива заманчивое дело, но вот реальная жизнь вот очень краткосрочная траектория.
joik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 10:54

Усім вдалого завершення тижня!

Акції від забудовників
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 11:22

Сбережения лучше всего хранить не в чем-то одном. Думаю, все хорошо наслышаны о диверсификации рисков и что лучше все яйца не держать в одной корзине.

Основную часть сбережений предпочитаю сохранять на банковских депозитах, но в разных банках и в разных валютах. А с программой "Бонус от Минфина" сейчас это особенно выгодно. К тому же бонус можно получить не только по гривневому, но и валютному депозиту. Если кто еще не принял участие в этой программе обязательно попробуйте :arrow: : https://is.gd/LbIeVy. :!: :wink:
Кудряшка Сью
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 17:58

Там все верно спрашивают - неверно только отвечают. Деньги нельзя вообще хранить - моль заведется, деньги должны работать и желательно на арабов - самое надежное место для концентрации денег - это арабский мир - и сохранят и не продадут - проверено электроникой.
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
sinowi
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