ЛАД написав:1. Если она не собирается пускать корни в Португалии и у неё, к примеру, удалённая работа (или муж хорошо зарабатывает, за что-то же она живёт), то можно понять, что она не учит португальский.
Та ні, не можна зрозуміти. Навіть якщо вона там всього на півроку-рік планувала залишитись, вивчити хоча б базові речі - це і питання поваги, і виховання.
І цікаво що ви впустили інше - вона не просто не вчила португальську, а ще й обурювалася, чого це португальці не вчать російську.
Дамочка - еталонне бидло, і з відношення до португальців, і з відношення до українців. Та хоч як лохмато воно не жило в своїй москві в 2000х, і хоч як бідували українці яких вона бачила, але оця типова московська бидлувата зверхність ніколи не була ознакою культурної людини. Типові московити, бидло