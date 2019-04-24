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Обмін вірменського драму AMD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 25 кві, 2019 00:26
Друзі, підскажіть.
Чи є десь у Києві пункти обміну вірменського драму?
Чи можливо когось цікавить обмін драму у кількості 20000 на гривні за курсом 0.055?
Подяка усім, хто зможе надати хоч якусь інформацію.
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Chegelevich
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