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Обмін вірменського драму AMD

Обмін вірменського драму AMD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 00:26

Обмін вірменського драму AMD

Друзі, підскажіть.

Чи є десь у Києві пункти обміну вірменського драму?
Чи можливо когось цікавить обмін драму у кількості 20000 на гривні за курсом 0.055?

Подяка усім, хто зможе надати хоч якусь інформацію.
Chegelevich
 
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