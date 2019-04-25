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Україна запропонує Газпрому на переговорах транзит на 60...
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Додано: Суб 27 кві, 2019 18:05
andrijk777 написав:
Я не спеціаліст, але з тексту слідує що "Газпром должен
забронировать мощности для транзита – в среднем 60 млрд кубометров на 10 лет", а Україна фактично нічого не должна.
І це є "полностью европейские условия".
А Украина должна штрафовать за недопоставку забронированных мощностей, и ни разу не колышет куда Россия невостребованный газ денет, на границе с ЕС пусть хоть в атмосферу стравливает.
Востаннє редагувалось warlamp
в Суб 27 кві, 2019 20:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 27 кві, 2019 19:31
warlamp написав:
пусть хоть в атмосферу стравливает.
Отличный план. Может ещё ядерные отходы в атмосферу ставим?
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safonovstanislav
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Додано: Суб 27 кві, 2019 20:44
safonovstanislav написав: warlamp написав:
пусть хоть в атмосферу стравливает.
Отличный план. Может ещё ядерные отходы в атмосферу ставим?
Так и я о том же. Нафтогаз уже один раз наказал Газпром за невыполнение контракта по объёму транзита и наивно надеется, что Миллер уже про это забыл.
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