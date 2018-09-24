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Гриневич анонсувала
новації для випускників

Гриневич анонсувала новації для випускників
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 08:39

Гриневич анонсувала новації для випускників

Пропонуємо до обговорення:
За її словами, із 2021-го планується запровадити обов'язковий іспит із математики для всіх випускників.

Дивися повний текст Гриневич анонсувала новації для випускників.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 08:39

Та ничего, как то сдадут. А не сдадут, так по известному методу министра "освиты" - сплагиатят. Ну, т.е. банально спишут. Но, это же "нормально" https://skelet-info.org/liliya-grinevic ... -ministra/
EKO
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 09:02

Когда-нибудь очередной деятель решит, что без географии украинскому выпускнику - просто капец. И география станет обязательной. Потом химия, физика. Глядишь, и к уровню советского образования приблизимся. Когда-нибудь...
oleg_kostetsky
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