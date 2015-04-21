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Старі фунти стерлінгів -
де та як обміняти в Києві?

Старі фунти стерлінгів - де та як обміняти в Києві?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 08:44

Старі фунти стерлінгів - де та як обміняти в Києві?

Шановні, є декілька банкнот, які вийшли із обігу. Чи можливо їх десь в Києві обміняти за пристойним курсом? На фото - верхня та 2 нижніх. Друга згори ніби в цьому році вийде з обігу. Теж питання -чи можна десь поміняти на сучасні банкноти?

Дякую!

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AleksML
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