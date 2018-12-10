Мы тоже об этом думали. Выбрасывать не будем, но удельный вес уменьшим в перспективе.
Рейтинг будет обновляться и изменяться, в следующем уже учтем это.
Насчет "подразумевается, что сидит в грейсе" - так-то оно так. Но ситуации бывают разные...
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Чет 09 тра, 2019 22:06
Мы тоже об этом думали. Выбрасывать не будем, но удельный вес уменьшим в перспективе.
Рейтинг будет обновляться и изменяться, в следующем уже учтем это.
Насчет "подразумевается, что сидит в грейсе" - так-то оно так. Но ситуации бывают разные...
Додано: Чет 09 тра, 2019 23:35
Re: Finance.ua: Рейтинг кредитних карток з кешбеком
Тогда уже под каждую ЦА - свой рейтинг.
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