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Finance.ua: Рейтинг
кредитних карток з кешбеком

Finance.ua: Рейтинг кредитних карток з кешбеком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 15:48

  clientage написав:
  mephala написав:как не извращайся но если ты не умееш жить в грейсе то будешь платить алле 3,5%+2% при кешбеке 2%

Чот я не въехал. А за шо тут +2%?

у аллы 26% годовых на кредитную задолженность. и РКО ежемесячное 3,5% на задолженность.
итого если чел в кредите то в биллинговую дату прилетает 3,5% РКО плюс 2% за пользование кредитными деньгами.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 16:05

  mephala написав:
  clientage написав:
  mephala написав:как не извращайся но если ты не умееш жить в грейсе то будешь платить алле 3,5%+2% при кешбеке 2%

Чот я не въехал. А за шо тут +2%?

у аллы 26% годовых на кредитную задолженность. и РКО ежемесячное 3,5% на задолженность.
итого если чел в кредите то в биллинговую дату прилетает 3,5% РКО плюс 2% за пользование кредитными деньгами.

Ааа, эт вы 26% годовых в 2% месячных так пересчитали. Ок
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 23:16

Re: Finance.ua: Рейтинг кредитних карток з кешбеком

я правильно понял что за интернет оплаты
везде если дают, то в лучшем случае

КартБланшОнлайн Идеи даст 2%-за свои; 5%-за кредитные;
Таз 1-1% - Б5, 1-2% Вика;
а так везде в лучшем случае 1% или вообще дулю
?

А где еще дают?, подойдут варианты интернет-кышмыш и за свои


И крутят ли они носом в зависимости от сайтов при начислении кешбека.
?


И еще, я вижу КартБланшОнлайн идет именная, сколько времени нужно будет ждать для получения готовой карты?

Спасибо.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 08:14

Alex2007
я бы сказал что как раз карт которые делят покупки на офлайн и онлайн меньше.
основная практика это делить покупки по МСС.
потому если например будет какая то покупка в инете но попадающая в повышенную категорию например аллы то там может быть и больше 5%
вобщем однозначного ответа нет)
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 09:49

  Alex2007 написав:1-2% Вика

В обоих случаях будет 2%.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2019 11:19

Шановні користувачі, форуму!
Нагадуємо, що Ви можете скористатися нашим сервісом та підібрати для себе найкращі умови та Оформити кредитну картку.

А щоб витрати від покупок були мінімальні, можна навіть заощадити та обрати кредитну картку з вигідним кешбеком


З пов.Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 15:19

  Vorlon написав:
  AleksML написав:Як так? У В5 та CBW в супермаркетах кешбек однаковий

Я бы сказал, что вы вообще не разобрались в теме...

Для продуктов в Б5 2%, в Идее 2*0,805=1,61%. Есть разница? И это далеко не все сравнительные параметры. А платность карты (150 грн. на 4 года) окупается на раз. К тому же в ТАС можно использовать NFC в смартфоне и не платить самой картой практически никогда. А в Идее такого нет.

  AleksML написав:В той час як CBW в рейтингу недооцінений, на мою думку.

На своём месте - средненькая карта.


Ну що, маю місяць користування В5, і маю що про неї сказати. Великий недолік - на відміну від КБВ, бонуси в кінці місяця автоматично не перераховуються на основний рахунок, а тупо списуються (читай - крадуться) :evil: У мене так вкрали не багато, але 84 грн. Це дуже великий мінус.

Кешбек в додатку нараховується із урахуванням відсотків, і під час виплати отримуєш суму за мінусом %, яка дорівнюватиме тій, що вказується в СМС. Так що для всього крім АЗС В5 більш вигідна. По АЗС КБВ "робить" В5 - 3% (чистими 2,415%) супроти 2%.

Для В5 є відносно зручний додаток, чого наразі немає для КБВ. NFC для мене наразі не актуально.

Для себе вирішив що від КБВ відмовлятись не буду - користуюсь на АЗС, і як запасна для інших витрат. В5 - для решти закупівель.

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Блог коллекционера - slet.org.ua
AleksML
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 15:35

  AleksML написав:По-перше, на відміну від КБВ, бонуси в кінці місяця автоматично не перераховуються на основний рахунок, а тупо списуються

Раз в квартал - списываются, да. Но если вы не разобрались в особенностях программы, то кто виноват?

  AleksML написав:Так що для всього крім АЗС В5 більш вигідна.

Не только кроме АЗС - ещё для кафе, баров, ресторанов лучше использовать Идею, где тоже 3*0,805=2,415%.

Насчёт NFC - предполагаю, что вы просто не пробовали или смартфон купили без поддержки. Удобно неимоверно - возвращаться в каменный век не хочется...
Vorlon
 
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