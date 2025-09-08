RSS
Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 20:05

На Сумщині знайшли мертвим журналіста, який писав про розкрадання на фортифікаціях
08.09.2025, 19:17 • 54 • 0
На Сумщині знайшли мертвим журналіста, який писав про розкрадання на фортифікаціях

Тіло Олександра Тахтая знайшли ввечері 5 вересня у його квартирі. Наразі тіло передали на судово-медичну експертизу, після якої встановлять причину смерті чоловіка, інформує UAINFO.org з посиланням на «Суспільне».

Олександр Тахтай — колишній головний редактор газети "Ямпільський край" та ексдепутат Ямпільської райради. У серпні 2025 року він повідомляв, що у вікно його дачі стріляли з невідомої зброї, а у квартирі знайшли димову гранату.

На його думку, до нападу могли бути причетні працівник СБУ та офіцер чинного запасу. У серпні у поліції Суспільному повідомили, що відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 296 ККУ "Хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом".

Як уточнили у відділі комунікації поліції Сумської області, станом на 6 вересня триває досудове розслідування по цій справі.
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 17:43

Знов ТЦКшники побили військового.
https://www.facebook.com/go.vp.k.s.sic/ ... 513890199/
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 12:20

СБУ у Львові три дні проводитиме контррозвідувальні заходи
Повідомляється, що до заходів також будуть залучені Національна поліція, Патрульна поліція, Військова служба правопорядку у ЗСУ, Державна прикордонна служба України та Нацгвардія.

Хтось справедливо зауважив, хіба про таке повідомляється? І що там за диверсанти такі у Львові? Чи вся ця армада тренованих силовиків, щоб схопити кілька ухилянтів на вулиці? Замість того, щоб самим піти повоювати хоча б по черзі.
І у нас вже 2 поліції - національна і патрульна?

Ціла армада. У Львові, який за 1000 км від фронту.
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 21:19

Рубрика центри-перецентри.
Центр політичних студій доктрина, виконавчий директор колоєвропейського діалогу!
От що це за звірі?
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 21:36

Отой гладких
https://texty.org.ua/d/socio/person/gladkyh-valentyn/
А показували, вже сидить якогось туя в формі! Знову скотський піар на формі? Пишуть політолог. При тому сидить у хакі на фоні якогось панно під дерево.
От знову, включаємо Київ, а там пика на весь екран. Громадське об'єднання центр мілітарної історії!
Центр вивчення окупації.
Партнер національної антикризової групи. От що за звір?
А Мусієнко начепив форму. Експерт. Експерти вже в штаті ЗСУ чи що?
Центр політичних студій доктрина, виконавчий директор колоєвропейського діалогу!
От що це за звірі?
Несуть якусь маячню. Їх вже реально сотні, не вистачає назв, тупо переставляють слова. Якась чергова годівниця і місця для бронювання.
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 23:05

Розповідали десь, виявляється, є якийсь резерв, з якого платяться всі виплати на окуповані території - і чинушам, і силовикам, і вчителям... А потім виявляється, що в нас майже півмільйона вчителів! А вони реально й не працюють, тільки отримують зарплатню з наших кишень. Хоча за Женевською конвенцією окуповані території утримує окупант! Скільки це все буде продовжуватись? Це якийсь абсурд!
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 23:11

  hxbbgaf написав:Розповідали десь, виявляється, є якийсь резерв, з якого платяться всі виплати на окуповані території - і чинушам, і силовикам, і вчителям... А потім виявляється, що в нас майже півмільйона вчителів! А вони реально й не працюють, тільки отримують зарплатню з наших кишень. Хоча за Женевською конвенцією окуповані території утримує окупант! Скільки це все буде продовжуватись? Це якийсь абсурд!

меру Маріуполя який окупований 3 роки , які виплати7
