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Finance.ua: Рейтинг
кредитних карток з кешбеком

Finance.ua: Рейтинг кредитних карток з кешбеком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 08:37

Ірина_ Райффайзен Банк можна назад повернути. Карти видають не тільки зарплатникам, та програму кешбека вони оновили.
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 11:55

  Arbitr написав:Ірина_ Райффайзен Банк можна назад повернути. Карти видають не тільки зарплатникам, та програму кешбека вони оновили.

Доброго дня!
Можна більш докладно?

Наскільки мені відомо, наразі просто прийти у відділення Райфу і замовити кредитку не можна. Треба, щоб надійшла пропозиція від банку. Тобто як такої вільної видачи кредиток все ж немає. Чи щось змінилось?
ShtormK
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 18:13

ShtormK десь протягом року як став клієнтом Райфу та розмістив в ньому депозит, отримав пропозицію відкрити кредитну карту, КЛ 30к. Зарплатний проєкт в іншому банку.
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 11:31

  Arbitr написав:ShtormK десь протягом року як став клієнтом Райфу та розмістив в ньому депозит, отримав пропозицію відкрити кредитну карту, КЛ 30к. Зарплатний проєкт в іншому банку.

А який депозит, на який строк і у якій валюті відкривали, цікаво
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 14:46

Искатель відкривав конвертаційні на 3 міс, кілька штук, потім так і залишив кошти у банку, на момент пропозиції було десь 4к $ на депозитах.
Arbitr
 
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  #<1 ... 6789
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