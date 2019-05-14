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Борг РФ перед "Ощадбанком" за Крим збільшився на 16 млн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 17 тра, 2019 09:38
Пропонуємо до обговорення:
Після винесення рішення Міжнародним арбітражним судом і задоволення позову АТ "Ощадбанк" в Російській Федерації про компенсацію збитків, завданих анексією Криму, борг Росії перед "Ощадбанком" збільшився на 16 млн доларів за рахунок нарахованих відсотків і пені.
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Додано: П'ят 17 тра, 2019 09:38
Очередные мечтатели из ощада.
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