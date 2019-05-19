Про це сказано в макроекономічному аналізі Міністерства фінансів за квітень 2019 року.
Дивися повний текст Зарплати в різних областях України (інфографіка).
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Додано: Вів 21 тра, 2019 14:17
Зарплати в різних областях України (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зарплати в різних областях України (інфографіка).
Додано: Вів 21 тра, 2019 14:17
Киев пока не является обл. украины, поэтому либо название статьи подкорректируйте либо статистику
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