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Зарплати в різних областях
України (інфографіка)

Зарплати в різних областях України (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 14:17

Зарплати в різних областях України (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказано в макроекономічному аналізі Міністерства фінансів за квітень 2019 року.

Дивися повний текст Зарплати в різних областях України (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 14:17

Киев пока не является обл. украины, поэтому либо название статьи подкорректируйте либо статистику
blueiceua
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