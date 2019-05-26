Календарь погашения кредиток

В разных банках - разные правила погашения кредиток.
Универсальный способ погашения кредиток - это СЭП.
Гасить с помощью п2п - очень рискованно и неэффективно.
Но в некоторых банках можно и по-другому.
Хотелось бы собрать в этой теме все нюансы и правила того, когда и как гасить кредитки.
Сокращения:
ПКДМ - последний календарный день месяца.
ПРДМ - последний рабочий день месяца.
ППРДМ - предпоследний рабочий день месяца.
РД - расчетная дата.
ИБ - интернет-банкинг.
Начну:
Приват-Уни: 25-е. Можно п2п. Сумма видна в п24.
А-Банк-Уни: 25-е. Можно п2п. Сумма видна в а24.
Моно: ПКДМ. Можно п2п. Сумма видна в приложении.
ТАС-Б5: 25-е. Можно кнопкой "Погасить кредит" в tas2u. Сумма видна в tas2u. Если 25-е выходной - дата переносится вперед.
Идея-Онлайн: ПРДМ - чтобы не платить 25грн абонки. РД - чтобы не платить страховку. Если РД=1, то гаситься надо в ПРДМ.
Альфа-Максимум: РД. Можно кнопкой "Пополнение счета online". Сумма видна в МАБ. Накидывать +1грн уже не нужно.
Продолжение следует...