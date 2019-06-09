Календарь погашения кредиток

vpchelko написав:У Альфа-Банка своя точка зрения на сроки:
https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/127014/
Потому что гасить нужно именно так, как написано в первом посте.
Просто пополнение карти не катит.
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Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 28 тра, 2019 17:34
Потому что гасить нужно именно так, как написано в первом посте.
Просто пополнение карти не катит.
Додано: Вів 28 тра, 2019 18:46
Я бы сказал, подходит любое пополнение по номеру счета, набил шаблон и гаси день-в-день, главное успеть до отправки поезда.
Додано: Вів 28 тра, 2019 19:18
Можно дополнить:
Идея-Онлайн: Можно п2п. При зачислении могут списать начисленные, но не списанные комиссии, поэтому рекомендуется гасить частями.
Форвард-Изипей: РД (Если РД выходной - дата переносится на последний рабочий день перед РД). Сумма видна в Форвард онлайн. При зачислении могут списать начисленные, но не списанные комиссии, поэтому рекомендуется гасить частями.
Додано: Сер 29 тра, 2019 06:29
Так зачем - частями то ?
Погасил сколько нарисовано, проверил что долга нет.
Если нарисовался долг - доплатил его.
Не ?
Додано: Сер 29 тра, 2019 06:33
ПУМБ-ВсеМожу: 30-е. Сумма и дата видна в ИБ.
Верно ? Нюансов нет ?
Додано: Сер 29 тра, 2019 16:06
Чтобы не терять проценты по основной сумме, которая может лишний день пролежать на скарбничке или депозитке. А в последний день доплачивать можно и не успеть.
Додано: Чет 30 тра, 2019 06:21
Сегодня:
- гасим Пумб-ВсеМожу
- ждём зарплату в Конкорде
Додано: Чет 30 тра, 2019 09:14
Додано: П'ят 31 тра, 2019 05:41
Сегодня:
- гасим Идею, Моно
- ждём зарплату (кешбек) по В+ и Виике
- ждём вчерашнюю зарплату в Конкорде
Додано: Пон 10 чер, 2019 08:18
Сегодня ждём зарплату в Идее и Форварде
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