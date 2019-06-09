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Календарь погашения кредиток

Календарь погашения кредиток
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Як заощаджувати та економити
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2019 17:34

  vpchelko написав:У Альфа-Банка своя точка зрения на сроки:
https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/127014/

Потому что гасить нужно именно так, как написано в первом посте.
Просто пополнение карти не катит.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2019 18:46

  curiousobro написав:
  vpchelko написав:У Альфа-Банка своя точка зрения на сроки:
https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/127014/

Потому что гасить нужно именно так, как написано в первом посте.
Просто пополнение карти не катит.

Я бы сказал, подходит любое пополнение по номеру счета, набил шаблон и гаси день-в-день, главное успеть до отправки поезда.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2019 19:18

Можно дополнить:

Идея-Онлайн: Можно п2п. При зачислении могут списать начисленные, но не списанные комиссии, поэтому рекомендуется гасить частями.
Форвард-Изипей: РД (Если РД выходной - дата переносится на последний рабочий день перед РД). Сумма видна в Форвард онлайн. При зачислении могут списать начисленные, но не списанные комиссии, поэтому рекомендуется гасить частями.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2019 06:29

  Bosstone написав:При зачислении могут списать начисленные, но не списанные комиссии, поэтому рекомендуется гасить частями.

Так зачем - частями то ?
Погасил сколько нарисовано, проверил что долга нет.
Если нарисовался долг - доплатил его.
Не ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2019 06:33

ПУМБ-ВсеМожу: 30-е. Сумма и дата видна в ИБ.

Верно ? Нюансов нет ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2019 16:06

  mustbe написав:
  Bosstone написав:При зачислении могут списать начисленные, но не списанные комиссии, поэтому рекомендуется гасить частями.

Так зачем - частями то ?
Погасил сколько нарисовано, проверил что долга нет.
Если нарисовался долг - доплатил его.
Не ?

Чтобы не терять проценты по основной сумме, которая может лишний день пролежать на скарбничке или депозитке. А в последний день доплачивать можно и не успеть.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 06:21

Сегодня:
- гасим Пумб-ВсеМожу
- ждём зарплату в Конкорде
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 09:14

  mustbe написав:Сегодня:
- гасим Пумб-ВсеМожу
- ждём зарплату в Конкорде

Какую зарплату? Кешбек?
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 05:41

Сегодня:
- гасим Идею, Моно
- ждём зарплату (кешбек) по В+ и Виике
- ждём вчерашнюю зарплату в Конкорде
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 08:18

Сегодня ждём зарплату в Идее и Форварде
mustbe
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  #<12
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