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Календарь погашения кредиток

Календарь погашения кредиток
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Як заощаджувати та економити
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 10:27

  Bosstone написав:Можно дополнить:

Идея-Онлайн: Можно п2п. При зачислении могут списать начисленные, но не списанные комиссии, поэтому рекомендуется гасить частями.
Форвард-Изипей: РД (Если РД выходной - дата переносится на последний рабочий день перед РД). Сумма видна в Форвард онлайн. При зачислении могут списать начисленные, но не списанные комиссии, поэтому рекомендуется гасить частями.

вы часом Форвард не попутали?!?
Форвард-выручарка: РД (Если РД выходной - дата переносится на СЛЕДУЮЩИЙ за ним рабочий день).
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