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Календарь погашения кредиток

Календарь погашения кредиток
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Як заощаджувати та економити
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 10:27

  Bosstone написав:Можно дополнить:

Идея-Онлайн: Можно п2п. При зачислении могут списать начисленные, но не списанные комиссии, поэтому рекомендуется гасить частями.
Форвард-Изипей: РД (Если РД выходной - дата переносится на последний рабочий день перед РД). Сумма видна в Форвард онлайн. При зачислении могут списать начисленные, но не списанные комиссии, поэтому рекомендуется гасить частями.

вы часом Форвард не попутали?!?
Форвард-выручарка: РД (Если РД выходной - дата переносится на СЛЕДУЮЩИЙ за ним рабочий день).
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Сегодня гасим Приват-Уни, А-Банк-Уни и ТАС-Б5
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 06:50

Сегодня:
- гасим Идею, ПУМБ
- ждём зарплату по В+ и Виике
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 07:31

Так и не понял смысла этой ветки... Думаю, что обсуждение вашего меню на завтрак, обед и ужин и то поинтереснее будет :D
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 07:43

Ну, типа "Календарь свинорыла".
Напоминание (в первую очередь самому себе) - что нужно сделать и чего ждать в каждый конкретный день.
При наличии больше двух десятков карт становится довольно трудно упомнить - как именно их обслуживать.
А ведь каждую карту нужно вовремя полить и вовремя снять урожай.
А с учётом выходных, праздников, переносов - задача ещё осложняется.
А у каждой карты свои нюансы погашения и снятия сливок.

Там Импри влетел по Алле, потому что забыл, что в Украине существует Конституция )
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 07:54

Удобно настроить/подстроить свой личный календарь погашений в ДомБух.
Я вааще мечтаю шобы хтото замутил ХИ-агрегатор,где мона было вести ДомБух и сразу делать платежи из различных банков. Т.е. там была реализована возможность удалённого входа в любой ИБ и использование его шаблонов. Т.е. нужны АПИшки от ИБ и возможность их внедрения в ДомБух. Моня вот недавно чото замутил, мож у Привата шото ещё рабочее осталось
... делайте хоть что-нибудь!
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