Календарь погашения кредиток

Bosstone написав:Можно дополнить:
Идея-Онлайн: Можно п2п. При зачислении могут списать начисленные, но не списанные комиссии, поэтому рекомендуется гасить частями.
Форвард-Изипей: РД (Если РД выходной - дата переносится на последний рабочий день перед РД). Сумма видна в Форвард онлайн. При зачислении могут списать начисленные, но не списанные комиссии, поэтому рекомендуется гасить частями.
вы часом Форвард не попутали?!?
Форвард-выручарка: РД (Если РД выходной - дата переносится на СЛЕДУЮЩИЙ за ним рабочий день).