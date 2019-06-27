Календарь погашения кредиток

Идея-Онлайн: Можно п2п. При зачислении могут списать начисленные, но не списанные комиссии, поэтому рекомендуется гасить частями. Форвард-Изипей: РД (Если РД выходной - дата переносится на последний рабочий день перед РД). Сумма видна в Форвард онлайн. При зачислении могут списать начисленные, но не списанные комиссии, поэтому рекомендуется гасить частями.
вы часом Форвард не попутали?!? Форвард-выручарка: РД (Если РД выходной - дата переносится на СЛЕДУЮЩИЙ за ним рабочий день).
Ну, типа "Календарь свинорыла". Напоминание (в первую очередь самому себе) - что нужно сделать и чего ждать в каждый конкретный день. При наличии больше двух десятков карт становится довольно трудно упомнить - как именно их обслуживать. А ведь каждую карту нужно вовремя полить и вовремя снять урожай. А с учётом выходных, праздников, переносов - задача ещё осложняется. А у каждой карты свои нюансы погашения и снятия сливок.
Там Импри влетел по Алле, потому что забыл, что в Украине существует Конституция )
Удобно настроить/подстроить свой личный календарь погашений в ДомБух. Я вааще мечтаю шобы хтото замутил ХИ-агрегатор,где мона было вести ДомБух и сразу делать платежи из различных банков. Т.е. там была реализована возможность удалённого входа в любой ИБ и использование его шаблонов. Т.е. нужны АПИшки от ИБ и возможность их внедрения в ДомБух. Моня вот недавно чото замутил, мож у Привата шото ещё рабочее осталось
clientage написав:Я вааще мечтаю шобы хтото замутил ХИ-агрегатор,где мона было вести ДомБух и сразу делать платежи из различных банков. Т.е. там была реализована возможность удалённого входа в любой ИБ и использование его шаблонов. Т.е. нужны АПИшки от ИБ и возможность их внедрения в ДомБух
Тоже думал об этом. На самом деле - входить в каждый ИБ совсем не обязательно. Достаточно всего двух прокладок: одну для п2п, вторую для сэпов.
Реализовал такие прокладки для личного пользования. Вот, к примеру, мои действия сегодня утром:
clientage написав:Я вааще мечтаю шобы хтото замутил ХИ-агрегатор,где мона было вести ДомБух и сразу делать платежи из различных банков. Т.е. там была реализована возможность удалённого входа в любой ИБ и использование его шаблонов. Т.е. нужны АПИшки от ИБ и возможность их внедрения в ДомБух
Тоже думал об этом. На самом деле - входить в каждый ИБ совсем не обязательно. Достаточно всего двух прокладок: одну для п2п, вторую для сэпов.
Реализовал такие прокладки для личного пользования. Вот, к примеру, мои действия сегодня утром: