С какого перепуга ПУМБ сегодня (вчера)?
Пумбу - сэпом в ПРДМ, не ?
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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 27 чер, 2019 23:09
Пумбу - сэпом в ПРДМ, не ?
Додано: П'ят 28 чер, 2019 02:29
Re: Календарь погашения кредиток
Ну только если сэпом
Додано: Нед 30 чер, 2019 06:19
Сегодня гасим Моно
Додано: Суб 31 сер, 2019 07:14
Как и когда правильно гасить Хочуку от Юнекса ?
25-го сэпом - норм ?
Додано: Суб 31 сер, 2019 15:33
Re: Календарь погашения кредиток
Уже нет. viewtopic.php?p=4736477#p4736477
Размер имеет значение.
Додано: Вів 25 лют, 2020 17:32
Re: Календарь погашения кредиток
Заходил сегодня подписать доки на пользование приложением. Прислали код и ссылку на апликухи. Но через них зарегистрироваться нельзя! Нужно регистрировать новую веб версию и потом только входить в апликуху... Ничего не меняется. Да и зачем менять? Пять человек кроме меня в отделении, все с протянутой рукой на кредит.
Размер имеет значение.
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