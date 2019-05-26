Наш канал Finance.ua

Навскидку лично мне была бы интересна рубрика "Финанс.УА в гостях у банка", в которой бы рассказывалоь у внутренней кухне разных банков. Был бы интересен репортаж с моно-пати.
Но по большему счёту - все эти видосики малоинформативны, красочные пустышки ниочём. Я бы больше концентрировался на табличной информации. Например: таблица "Кредитные карты", с колонками, отражающими цифровые показатели грейса и кешбека.
Также хотелось бы смещение акцентов от оленей к свинорылам. То есть уделять больше внимания не процентной ставке, а опять таки грейсу и кешбеку