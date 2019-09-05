Наш канал Finance.ua

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 17:57

Какие видео надо снимать.

Ірина_ надо видео, вернее может не видео, а какой то обзор информации по банковским продуктам на которых можно заработать. У меня то жизнь вроде бы налажена, но люди дома живут не ахти, а на банковских продуктах можно заработать. До того как меня перетащили в фармацевтику, один из заработков был на продаже пластиковых карт Приват банка с 2009 по 2012, Я катался по Дальнему Востоку, продавал пластик Приват Банка через Гугл Эдвордс, а когда приезжал домой раз в полгода, то на счету Приват Банка была сумма которая далеко не огорчала. Но в Приват банке платили только за продажу пластиковых карт, все остальные банковские продукты, приват банк вообще ни как не оплачивал. Вот какой нибудь обзор о банковских продуктах украинских банков, на которых люди могут заработать, был бы весьма кстати. У меня то всё хорошо, и я пластиком Приват Банка, перестал заниматься как только меня перетащили в фармацетику. Но так как с работой на Украине сейчас весьма сложно, то этот вид заработка мог бы быть полезен.
sashated
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 06:59

Обзор банков Украины.

Ирина, если будет сделан обзор банков Украины, то я нашёл свои старые дневники, где записывал как делал рекламу кредиток, кому будет интересно в личку сброшу всю инфу. Хотя наверное многое уже будет не актуально.
sashated
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2019 22:27

hatabowih думаю не ммного
astertech
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 16:17

Конкурс: Finance.ua подарит 18000 грн. на обучение

Finance.ua запускает конкурс, в котором украинские студенты могут выиграть оплату обучения в своем вузе на сумму 18000 грн. Участие в конкурсе бесплатное.


В этом видео вы узнаете, кто может принять участие в конкурсе и что для этого нужно сделать.
В описании к видео указана дополнительная информация и временные рамки конкурса.
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  #<12
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