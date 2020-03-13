Наш канал Finance.ua

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 15:38

avjej дякуємо за пропозицію!

Можемо запропонувати Вам розмістити відгук про банк на порталі Мінфін
https://minfin.com.ua/ua/banks/forum/banks/ із заповненням заявки на вирішення проблеми. Банки добре реагують та вирішують питання своїх клієнтів через такі відгуки.

Діліться своїм досвідом, залишайте відгуки про взаємодію з банками України та беріть участь у розіграші грошових призів від "Мінфіну" - https://new.minfin.com.ua/ua/banks/top-reviews

З пов. Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 16:12

Ірина_
Дуже дякую за поради. Авжеж, при нагоді скористаюсь.
З повагою,
avjej
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 21:08

avjej
Мены також ці поради були дуже слушні і доречні)
NautiLus
 
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