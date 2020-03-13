Наш канал Finance.ua

Можемо запропонувати Вам розмістити відгук про банк на порталі Мінфін
Діліться своїм досвідом, залишайте відгуки про взаємодію з банками України та беріть участь у розіграші грошових призів від "Мінфіну" -
З пов. Ірина
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Пон 24 лют, 2020 15:38
avjej дякуємо за пропозицію!
Можемо запропонувати Вам розмістити відгук про банк на порталі Мінфін
Діліться своїм досвідом, залишайте відгуки про взаємодію з банками України та беріть участь у розіграші грошових призів від "Мінфіну" -
З пов. Ірина
Додано: Пон 24 лют, 2020 16:12
Ірина_
Дуже дякую за поради. Авжеж, при нагоді скористаюсь.
З повагою,
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