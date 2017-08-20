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Дмитрий Дубилет о фишках monobank - эксклюзив для Finance.ua
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 04 чер, 2019 09:47
В этом видео специально для наших зрителей Дмитрий Дубилет делиться новинками monobank.
С ув.
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Ірина_
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