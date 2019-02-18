|
|
ищем новый банк для компании-импортера
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 05 вер, 2022 14:29
всем привет, ищем новый банк для компании-импортера, валютный контроль в текущем банке тупо не дает работать. сфера - косметика.
пишите в личку.
-
Tyler
-
-
- Повідомлень: 3354
- З нами з: 17.10.08
- Подякував: 54 раз.
- Подякували: 207 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему