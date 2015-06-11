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Нумізматика і Боністика України, купівля / продаж монет та банкнот. Царські монети та банкноти, монети Австралії, Америки, України, нумізматична оцінка монет.
Додано: Чет 06 чер, 2019 09:18
Чи цінна монета
Знайшов в полі монету 3 копійки 1932 року випуску, була в землі, має механічні пошкодження. Вона має якусь цінність?
Додано: Чет 06 чер, 2019 10:59
Додано: Чет 06 чер, 2019 11:33
aleks-kiev Шкода, я просто таких ніде на форумах не знайшов. тому й запитував.
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