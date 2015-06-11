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Чи цінна монета

Чи цінна монета
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Нумізматика і Боністика України, купівля / продаж монет та банкнот. Царські монети та банкноти, монети Австралії, Америки, України, нумізматична оцінка монет.
Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 09:18

Чи цінна монета

Знайшов в полі монету 3 копійки 1932 року випуску, була в землі, має механічні пошкодження. Вона має якусь цінність?
Wasko
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 10:59

  Wasko написав:Знайшов в полі монету 3 копійки 1932 року випуску, була в землі, має механічні пошкодження. Вона має якусь цінність?

В гарному стані десь гривень 50 і коштує, в убитому - при відсутності будь-якого попиту може і вдасться продати за 3-5-10 грн, проте думаю - не вдасться. 8)
aleks-kiev
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 11:33

aleks-kiev Шкода, я просто таких ніде на форумах не знайшов. тому й запитував.
Wasko
 
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