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Finance.ua: Дешеві
перекази з картки на картку

Finance.ua: Дешеві перекази з картки на картку
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 11:58

Finance.ua: Дешеві перекази з картки на картку

Пропонуємо до обговорення:
Як недорого переказувати кошти між картками різних банків
Банків в Україні багато, а платіжних карток у них ще більше. І всі різні. Часто вони доповнюють одна одну своїми властивостями. Тому багато клієнтів користуються пластиком відразу кількох банків, переказуючи гроші з картки на картку в міру необхідності. Ми вирішили розповісти про вісім популярних сервісів, які дозволяють робити це з мінімальною комісією.

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D2
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 23:48

Можно круче всех банков по сервису и комисиям по оплате услуг. Очень удобно всем рекомендую. Приват, и альфу на свалку.
s0953685502
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 07:04

Ох уж прямо Колумбы финансового мира.
Самый дешёвый вариант перевода между картами разных банков (птотомуки каки переводы между картами одного банка бесплатные) это так: карта банка А => карта Монобанка => карта банка В. Монобанк предлагает систему компенсаций пользователям ГопСтопБанков, которые берут например комиссию за зачисление. Или за перевод на карту Монобанка.

Вы бы лучше рассказали, как делать (по возможности дешёвые) переводы между картами банков разных стран (и по возможности мгновенно). Раньше такую возможность давал только Приват24. Сейчас есть альтернативные варианты, да и Приват24 отменил, например,свозможность перевода на карту российских банков.
Тем, кому есть необходимость делать международные мгновенные переводы, причем, как правило, мгновенно, рекомендую присмотреться к приложениям PaySend, Fin.do. А про Приват24 и их LiqPay советуют забыть как страшный сон. Поверьте, есть основания.
И на последок - лайфхак, как мгновенно перевести деньги с карты украинского банка на карту российского. Пополняете картой украинского банка счёт российского номера МТС. Дынс! Мгновенно и без комиссии. А дальше куча вариантов, от собственной карты МТС банка до карты СБР - деньги выводятся мгновенно (как правило).
uicilopo4tli
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 08:03

Кстати, незаслуженно забыли приложение TachCard. При переводе между картами разных банков Украины относительно крупных сумм (кажется, от 5 или 7 тысяч) комиссия там стремится к нулю. Во всяком случае, гораздо ниже стандартных 1% + 5 грн, и даже 0,5%. + 2,5 грн.
uicilopo4tli
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 13:48

Re: Finance.ua: Дешеві перекази з картки на картку

karton.ua от ТАСКОМа
6,99 грн за перевод до 5000 грн.
JIEKJIEPK
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 20:47

Я в "мой Альфа-Банк"перевожу с карты на карту банка под 4% независимо кредитные это средства или нет. Пользуюсь мобильной версией.
naberezi66
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 11:59

TAS2U от Таскомбанка берет комиссию за перевод!
Igorenya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 13:27

А чего про 0% при переводе не рассказали?
mailgfomos
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 13:50

Re: Finance.ua: Дешеві перекази з картки на картку

  uicilopo4tli написав:Вы бы лучше рассказали, как делать (по возможности дешёвые) переводы между картами банков разных стран (и по возможности мгновенно).

Ответ уже известен: TransferWise позволяет как переводить деньги с украинских карт на зарубежные, так и переводить обратно. Комиссия всё равно есть, но она очень небольшая, особенно если сравнивать с альтернативами (SWIFT, MoneyGram, Western Union etc.)
  uicilopo4tli написав:рекомендую присмотреться к приложениям PaySend

В отличии от TransferWise работает только в одном направлении: из-за границы в Украину. Но тут ещё надо сравнить что выгодней, фиксированная комиссия PaySend или предложение Форварда с обменом по курсу платежных систем.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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