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На заводі "ЗАЗ" розпочнуть
виробництво білоруських...

На заводі "ЗАЗ" розпочнуть виробництво білоруських...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 11:18

На заводі "ЗАЗ" розпочнуть виробництво білоруських...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні на заводі "АвтоЗАЗ" розгорнуть виробництво білоруських вантажівок "МАЗ".

Дивися повний текст На заводі \"ЗАЗ\" розпочнуть виробництво білоруських вантажівок.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 11:18

Рисковые белорусы.заз из МАЗов может сделать таврию или славуту.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 16:13

Охренеть можно.
viktorkosten12
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 13:02

Лутше бы ТЕСЛА - зашла.
mapamapa
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